《經濟通通訊社１２日專訊》中證監發布關於對招商證券（０６０９９）

（滬：６００９９９）採取出具警示函措施的決定。公告稱，經查發現招商證券在２０２２年５

月１６日的網絡安全事件中，存在系統設計與升級變更未經充分論證和測試，升級回退方案不完

備等問題，反映出公司內部管理存在漏洞、權責分配機制不完善。上述行為違反了《證券期貨業

信息安全保障管理辦法》第２２條、《證券基金經營機構信息技術管理辦法》第六條、第２２條

第一款以及《證券公司內部控制指引》第１１４條、第１１５條的相關規定。

依據《信息安全保障管理辦法》第５０條、《信息技術管理辦法》第５７條，以及《證券期

貨業網絡安全事件報告與調查處理辦法》第２８條的規定，決定採取出具警示函的行政監管措施

。中證監要求，招商證券應對相關問題進行全面整改，並對責任人員進行內部責任追究。

胡滔作為公司總裁助理、首席數字官，協管信息技術工作，鄧曙光作為公司金融科技中心總

監，陳卓作為公司金融科技中心核心交易開發部總經理，對相關問題負有責任。決定對他們採取

出具警示函的行政監管措施。

招商證券全日收跌０﹒１４％，報１３﹒８６元人民幣；Ｈ股現軟０﹒５３％，報７﹒５５

港元。（ｗｌ）

