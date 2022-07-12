【ＦＯＣＵＳ】當美聯儲、歐央行的Ｍ２增速一路下行，中國６月Ｍ２卻一舉升至２０１６

年１１月以來最快；新增人民幣貸款創下有記錄以來６月最佳表現；社會融資規模增量撇除季節

因素錄２０２０年３月以來最高－－以上種種，滬綜指６月獨步全球可謂理所當然。



＊銀行、國企、地方發功谷基建＊



２０２２年過半，人民銀行揭盅６月信貸數據再次大勝預期。當月廣義貨幣（Ｍ２）餘額按

年勁增

１１﹒４％（預期：１１％），錄近六年最高，堪稱Ａ股（滬指）６月在全球股市一片「熊出沒

」中，逆市漲

６﹒６％的最大動力之一。

再看倍受關注、反映房地產市場冷暖的居民中長期貸款，６月按月反彈３１２０億至

４１６７億元，跟當月１００個城市新建商品住宅成交面積按月增３７％走勢一致；更強勁的是

企業中長期貸款，按年飆升６１３０億元，顯示政策性銀行、國企、地方政府齊發功催谷基建投

資。

此外，６月社融增量錄５個月最高的５﹒１７萬億元（預期：４﹒２萬億元），若撇除受開

門紅衝量因

素影響的１月，更錄２０２０年３月大流行爆發以來最高。上半年計，政府債融資佔比逾２２％

，按年高８﹒４個百分點，加上企業中長期貸款增加６﹒２２萬億，都顯示國務院「５．２５」

十萬人穩經濟大盤電視電話會議的穩增長決心。



＊「寬貨幣＋寬信用」組合利Ａ股＊



展望下半年，按最高層「努力實現全年經濟社會發展目標」及央媽「貨幣政策將繼續從總

量上發力，以支持經濟復甦」的口徑，「寬貨幣＋寬信用」的組合勢持續，此被視作對Ａ股最有

利的流動性組合。

儘管河南村鎮銀行事件、恒大風暴等折射史詩級地產泡沫的陰影，亦有市場人士預期中國

總債務佔ＧＤＰ比例年底將逾２８５％，但中國社科院金融研究所所長張曉晶近日就指，宏觀槓

桿率的階段性上升「不會帶來巨大風險」。

欲在全球緊縮大環境下逆向而行，當務之急即是遏制近期飛升的「Ｐｉｇｆｌａｔｉｏｎ」

，國家發

改委上周已召集牧原、新希望、中糧、雨潤等業界龍頭開會，要求不得囤積居奇及部署下半年

生產計劃。回想年初黑色系在發改委遏制「煤超瘋」下閃崩，勿低估最高層下半年穩增長、穩

物價的決心。

