《經濟通通訊社１２日專訊》第七批國家藥品集採今天在南京開標。根據文件規定，７月７

日（含）前獲得國內有效註冊批件，並在７月１０日零點前完成信息申報的企業，均可以參與本

輪集採。此次集採的供應地區確認時間分兩批，按照此前的通知，第一批是７月１２日開標當天

的下午４點，另一批是第二天，也就是７月１３日的上午９點。

本次集採不同以往之處在於，上午會確定一個品種的１０家入圍企業，下午再簽定省份和地

區，預計每個品種的每家入圍企業能夠分到２－３個省份的市場份額，相較於以往的藥品集採，

每家中標企業的市場份額都會出現一定程度下降。

現場專家表示，國家藥品集採的政策不斷完善，此次集採，還會剔除掉報價的最低價，以防

止有企業惡意競爭。此外，頭孢類藥品價格不會出現大幅度下降，只會比普通類藥品下降大約

１０％。不過這對企業的影響還是很大，因為這類藥品的使用量非常大。

值得留意的是，相較於此前的集採，此次國家集採規則上新增「備供地區」和「備選企業」

。當主供企業無法滿足所選地區市場需求時，備供企業可替代主供企業身份。分析指，此舉主要

為應對藥企違規，若違規藥企失去供應資格，相關地區的藥品供應仍有保障。（ｃａ）





