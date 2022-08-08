《經濟通通訊社８日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，劉健獲提

名為執行董事。

該集團指，劉健自去年７月至今擔任京滬高速鐵路（滬：６０１８１６）監事會主席；自今

年７月擔任申萬宏源集團和申萬宏源證券黨委書記。該集團指，建議委任劉健為執行董事的議案

尚需提交股東大會審議批准。（ｗｈ）

