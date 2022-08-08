《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》澎湃新聞今日宣布完成Ｂ輪融資。上海文化
產業發展投資基金獨家出資４億元人民幣，對澎湃新聞運營主體－－上海東方報業有限公司增資
入股。增資完成後，上文投成為第二大股東。上海報業集團仍為澎湃新聞控股股東。
上海文化產業發展投資基金由上海市政府、浦東新區政府和上實集團共同發起，並由上實集
團聯合上海國盛集團和浦東科創集團共同組建，總規模１２０億元人民幣。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
08/08/2022 14:48
《駐滬專電》澎湃新聞完成Ｂ輪融資，上文投獨家戰略投資４億
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》澎湃新聞今日宣布完成Ｂ輪融資。上海文化
產業發展投資基金獨家出資４億元人民幣，對澎湃新聞運營主體－－上海東方報業有限公司增資
入股。增資完成後，上文投成為第二大股東。上海報業集團仍為澎湃新聞控股股東。
上海文化產業發展投資基金由上海市政府、浦東新區政府和上實集團共同發起，並由上實集
團聯合上海國盛集團和浦東科創集團共同組建，總規模１２０億元人民幣。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰