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AH股新聞

08/08/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒７億人幣，買天齊沽吉利

　　《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開１３６點，報２００６５點。最高跌３０點報
２０１７１點，最低跌２４７點報１９９５４點。恒指收報２００４５點，跌１５６點或
０﹒７７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入８﹒７億元人民幣，減少４５﹒２％。北水淨買入最多的個股
依次是天齊鋰業（０９６９６）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣
出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）。
　　主板成交７４９﹒２６億元減少１２％。其中港股通成交１６０億元，佔總成交２１﹒４％

　
＊天齊鋰業納深港通北水名單＊
　
　　深交所公布，將天齊鋰業（深：００２４６６）納入深港通下的港股通標的證券名單，即日
（８日）起生效。
　　深交所表示，因天齊鋰業在香港市場價格穩定期結束且相應Ａ股上市滿１０個交易日，根據
《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，將天齊鋰業調入港股通標的證券名單，而
調整自２０２２年０８月０８日起生效。
　　天齊鋰業升０﹒２５％報８０﹒７元，北水淨買入２億元；騰訊控股跌２﹒６７％報
２９９﹒４元，北水淨買入２億元；新東方在綫跌９﹒５７％報１９﹒７６元，北水淨買入
１﹒９億元。
　　吉利汽車跌０﹒３４％報１７﹒７８元，北水淨賣出３億元；快手跌２﹒５８％報７７﹒３
元，北水淨賣出２﹒５億元；美團跌２﹒１３％報１７９﹒６元，北水淨賣出１﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天齊鋰業　　（０９６９６）　　　　　　２﹒０３
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　１﹒９９
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　１﹒８５
　　華虹半導體　（０１３４７）　　　　　　１﹒２２
　　信達生物　　（０１８０１）　　　　　　０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　－３﹒０３
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒４６
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９１
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－１﹒３２
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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