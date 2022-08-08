《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



外匯市場運行穩定，供求基本均衡

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國家外匯管理局７日公布的數據顯示，截至７月末，中國外匯儲備規模為３１０４１億美元，較

６月末上升３２８億美元，升幅為１﹒０７％。據統計，這是２０２１年１月以來，中國外匯儲

備規模上升最多的一個月。



１０﹒４％，前７月外貿實現較快增長

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海關總署７日公布的數據顯示，今年前７個月，中國進出口總值達２３﹒６萬億元（人民幣．下

同），同比增長１０﹒４％，實現兩位數的較快增長。其中，７月進出口同比增長１６﹒６％，

保持了５月以來外貿增速持續回升的態勢。



進一步探索信用保護工具業務創新

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深交所近日牽頭召開「交易所市場信用保護工具進一步支持民營經濟發展座談會」，會議就組合

型信用保護工具及中國結算適當放寬受信用保護債券入庫標準等政策進行宣講解讀，並傾聽市場

意見、動員各方積極參與。





《上海證券報》



７月外貿同比增長１６﹒６％

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海關總署７日公布的數據顯示，７月中國進出口總值達到３﹒８１萬億元，同比增長１６﹒６％

，比６月加快了２﹒３個百分點。前７個月，中國貨物貿易進出口總值２３﹒６萬億元，同比增

長１０﹒４％，累計增速達到兩位數。



７月末中國外匯儲備較６月末上升１﹒０７％

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國家外匯管理局７日發布數據顯示，截至２０２２年７月末，中國外匯儲備規模為３１０４１億

美元，較６月末上升３２８億美元，升幅為１﹒０７％。



用好用活信用保護工具支持民營經濟發展

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深交所近日召開「交易所市場信用保護工具進一步支持民營經濟發展座談會」。會議就用好用活

新政策、積極參與組合型信用保護工具業務、大力推進民企債券融資專項支持計劃等議題交流探

討，形成落實方案。





《證券時報》



中國７月出口增速加快，貿易順差大增

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海關總署７日公布的數據顯示，７月中國進出口總值３﹒８１萬億元，同比增長１６﹒６％。其

中，出口２﹒２５萬億元，增長２３﹒９％；進口１﹒５６萬億元，增長７﹒４％；貿易順差

６８２６﹒９億元，擴大９０﹒９％。



巴菲特二季度巨虧４３８億美元的真相

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巴菲特旗下伯克希爾．哈撒韋公司二季度淨利潤虧損了４３８億美元，其中股票投資帳面虧損

６６８億美元。在公司持倉排名前五的股票中，蘋果、美國運通、美國銀行二季度跌幅都超過了

２０％。



７月末中國外匯儲備回升至３﹒１萬億美元

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國家外匯管理局７日公布的數據顯示，截至７月末，中國外匯儲備規模為３１０４１億美元，較

６月末上升３２８億美元，升幅為１﹒０７％。（ｌｃ）

