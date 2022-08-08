《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》海關總署７日公布，按美元計價，７月份中

國進出口總值５６４６﹒６億美元，增長１１％。其中，出口３３２９﹒６億美元，增長１８％

，優於預期的增１５％；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，遜於預期的增３﹒７％；貿易順

差１０１２﹒６億美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自１９８７年有數據以來的

最高值。

按美元計價，前７個月中國進出口總值３﹒６４萬億美元，增長１０﹒４％。其中，出口

２﹒０６萬億美元，增長１４﹒６％；進口１﹒５８萬億美元，增長５﹒３％；貿易順差

４８２３億美元，擴大６１﹒６％。



＊人幣計７月出口增２３﹒９％；進口增７﹒４％＊



按人民幣計，７月份，中國進出口總值３﹒８１萬億元（人民幣．下同），增長１６﹒６％

。其中，出口２﹒２５萬億元，增長２３﹒９％；進口１﹒５６萬億元，增長７﹒４％；貿易順

差６８２６﹒９億元，擴大９０﹒９％。

今年前７個月，中國進出口總值２３﹒６萬億元，比去年同期增長１０﹒４％。其中，出口

１３﹒３７萬億元，增長１４﹒７％；進口１０﹒２３萬億元，增長５﹒３％；貿易順差

３﹒１４萬億元，擴大６２﹒１％。



＊一般貿易進出口增長、比重提升＊



前７個月，中國一般貿易進出口１５﹒１７萬億元，增長１４﹒５％，佔中國外貿總值的

６４﹒３％，比去年同期提升２﹒３個百分點。其中，出口８﹒６萬億元，增長２０﹒７％；進

口６﹒５７萬億元，增長７﹒３％。同期，加工貿易進出口４﹒７６萬億元，增長３﹒９％，佔

２０﹒２％，下滑１﹒３個百分點。其中，出口３﹒０１萬億元，增長５﹒２％；進口１﹒７５

萬億元，增長１﹒７％。

此外，中國以保稅物流方式進出口２﹒８７萬億元，增長９﹒３％。其中，出口１﹒０８萬

億元，增長１５﹒６％；進口１﹒７９萬億元，增長５﹒９％。

