《經濟通通訊社８日專訊》交通運輸部組織起草《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）

》（征求意見稿），當中鼓勵在一定條件下從事城市公共汽車、出租汽車以及普通貨運經營，但

同時要求，自動駕駛經營需要配備駕駛員或遠程駕駛員、汽車運行線路遠離人員密集場所等注意

事項。

指南提出，在保障運輸安全的前提下，鼓勵在封閉式快速公交系統等場景使用自動駕駛汽車

從事城市公共汽（電）車客運經營；在交通狀況簡單、條件相對可控的場景使用自動駕駛汽車從

事出租汽車客運經營；在點對點干線公路運輸、具有相對封閉道路等場景使用自動駕駛汽車從事

道路普通貨物運輸經營。禁止使用自動駕駛汽車從事危險貨物道路運輸經營活動。



＊從事運輸經營自動駕駛汽車應當配備駕駛員＊



指南還提到，從事運輸經營的有條件自動駕駛和高度自動駕駛汽車應當配備駕駛員，從事運

輸經營的完全自動駕駛汽車應當配備遠程駕駛員或安全員。

運輸經營者在制定運輸安全保障方案時，應當明確自動駕駛汽車運行線路遠離學校、醫院、

大型商超等人員密集場所；在雨雪冰凍等惡劣天氣時，應停止使用自動駕駛汽車從事運輸經營活

動。



＊應具車輛運行狀態記錄、存儲和傳輸功能＊



指南中指，從事運輸經營的自動駕駛汽車應當具備車輛運行狀態記錄、存儲和傳輸功能，在

車輛發生事故或自動駕駛功能失效時，自動記錄和存儲事發前至少９０秒至事發後至少３０秒的

運行狀態信息。

從事運輸經營的自動駕駛汽車應投保機動車交通事故責任強制保險、安全生產責任保險及保

險金額不少於５００萬元人民幣的機動車第三者責任保險。從事道路旅客運輸、網絡預約出租汽

車客運的自動駕駛汽車還應當按照國家有關規定投保承運人責任險。（ｄｗ）

