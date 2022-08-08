《經濟通通訊社８日專訊》解放軍在台灣海峽史上最大規模軍事演習進入尾聲。在台灣，國

防部周日（７日）晚間公布，至１７００時止，偵獲解放軍軍機６６架次（其中逾越海峽中線及

其延伸線進入西南空域２２架次）、軍艦１４艘次，持續在台海周邊活動，進行海空聯合演習。

其中，金門防衛指揮部表示，當晚發現無人機１批１架次，進入金門地區禁限制水域上空。

《央視新聞》周日發文稱，今後解放軍軍艦有機會常態化地在所謂「海峽中線」以東進行訓

練。本次六塊軍演區域的劃定表明，台灣海峽根本不存在所謂的「海峽中線」。文章指，所謂「

海峽中線」，是一條把台灣海峽分為西北、東南兩部分的虛擬的線，在法律上，「海峽中線」從

來沒有被承認過；此前，飛越所謂「海峽中線」已成為解放軍的常態化演練。文章並表示，在西

北側的區域進行軍事演訓行動，「相當於控制了台灣海峽」。



＊王毅：中方在台灣問題上的舉措公開、適度＊



中國國務委員兼外長王毅周日指出，在台灣問題上，中方採取的舉措「正當、合理、依法、

必要、公開、適度」，旨在維護中國的主權和領土完整。美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，中

國上周五（５日）宣布對美國採取八項反制措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導等；並制裁佩

洛西和其直系親屬。

解放軍東部戰區實戰軍演於８月４日１２點開始，至７日１２時結束，演訓地點為環台灣島

六大海域和空域，官方報道至今未提及台灣所稱的「第七個」演習區域。（ｗｌ）

