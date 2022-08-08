《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署７日公布，按美元計價，７月份出口同比增長

１８％，優於預期的增１５％，且增速創今年以來高點；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，

遜於預期；貿易順差１０１２﹒６億美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自

１９８７年有數據以來的最高值。

出口強勁，不過新冠疫情反彈，海南封閉管理，珠海限制通關，明日起只可往返珠澳口岸１

次，滬深股市今早再度低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２５％，報３２１８﹒８５點，

深綜指低開０﹒２４％，猴痘概念、鋰礦股造好，光伏、特斯拉股走低。

海南省昨日再增５０４宗本土及無症狀感染個案，絕大部分個案都集中於三亞市。海南全省

昨日開始全民核酸檢測，三亞全市實行「臨時全域靜態管理」，估計有八萬多名遊客滯留三亞。

受波及的陵水縣、儋州市、萬寧市等亦陸續實行臨時全域靜態管理。

珠海宣布由明日零時起，珠澳通關人員每日限制往返通關，每日只可一次，粵澳跨境貨車司

機、跨境學童及１名陪護家長、緊急公務和醫療等人員可獲豁免，措施暫定維持１個月，直至９

月８日。

另外，國家民航局宣布，從７日起調整航班熔斷機制，對確診旅客人數達到５人的航空公司

單一入境航班，如果確診旅客佔航班旅客人數４％，暫停運行一星期；如佔比達８％，暫停運行

兩星期。

人民銀行連續第九日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１０％，今

日完全對沖到期量。（ｃａ）

