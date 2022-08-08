《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署７日公布，按美元計價，７月份出口同比增長

１８％，優於預期的增１５％，且增速創今年以來高點；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，

遜於預期；貿易順差１０１２﹒６億美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自

１９８７年有數據以來的最高值。

滬深股市今早低開，不過好快轉升，滬綜指低開０﹒２５％後有支持，半日升０﹒１９％，

報３２３３﹒０７點，深成指升０﹒１５％。創業板指數仍吐０﹒３６％。各板塊個別發展，煤

炭、鋰礦股造好，光伏、免稅股走低。

人民銀行連續第九日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平

２﹒１０％，今日完全對沖到期量。交投有所回暖，兩市半日成交６１１４億元，較上日同時段

水平增７﹒２％

新冠疫情反彈，海南省昨日（７日）再增５０４宗本土及無症狀感染個案，絕大部分個案都

集中於三亞市。海南全省昨日開始全民核酸檢測，三亞全市實行「臨時全域靜態管理」，估計有

八萬多名遊客滯留三亞。受波及的陵水縣、儋州市、萬寧市等亦陸續實行臨時全域靜態管理。



＊煤炭股逆市上揚，陝西煤業急升近７％＊



官媒建議支持煤電企業紓困，煤炭、電力股逆市揚。陝西煤業（滬：６０１２２５）急升

６﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）飆升７﹒２％，中煤能源（滬：６０１８９８）彈

２﹒８％，國電電力（滬：６００７９５）升３﹒８％，中國神華（滬：６０１０８８）揚近

２％，華電國際（滬：６０００２７）升１﹒４％，華能國際（滬：６０００１１）升０﹒９％

。

中信證券稱，成本支撐下，下半年鋰價上漲的確定性較高。鋰精礦價格大漲使得鋰原料保障

的重要性不斷提升，鋰礦股震盪走強，西藏城投（滬：６００７７３）漲停，報２２﹒３１元；

金銀河（深：３００６１９）飆升９％，中礦資源（深：００２７３８）揚５﹒８％，鞍重股份

（深：００２６６７）升４﹒４％，西藏礦業（深：０００７６２）升２﹒３％，江特電機

（深：００２１７６）升３﹒６％。



＊海南三亞封控升級，免稅股集體走低＊



中國結算最新數據顯示，７月Ａ股市場新增投資者數為１１３﹒２１萬，環比下滑

１４﹒９％，降至自去年１１月以來近９個月的谷底。券商股逆市向下，山西證券

（深：００２５００）急跌２％，紅塔證券（滬：６０１２３６）跌１﹒３％，哈投股份

（滬：６００８６４）跌１﹒２％，南京證券（滬：６０１９９０）、華鑫股份

（滬：６００６２１）跌近１％。

海南省新冠疫情升溫，旅遊熱點城市三亞市實行臨時性全域靜態管理。免稅概念股集體走低

，在當地有免稅店業務的中國中免（滬：６０１８８８）急跌４﹒８％，報１８９﹒４５元。凱

撒旅業（深：０００７９６）跌２﹒２％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌１﹒２％，海南發

展（深：００２１６３）跌０﹒８％，嶺南控股（深：０００５２４）跌０﹒１％。（ｃａ）

