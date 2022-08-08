《經濟通通訊社８日專訊》內地多省市新冠疫情反彈，不過經濟強復甦預期下股市回勇，滬

深三大指數反覆收漲。滬綜指今早低開，早段最多跌１２點，低見３２１４點，其後轉升，並以

近全日高位收市，升０﹒３１％，報３２３６﹒９３點，深成指升０﹒２７％。創業板指數仍吐

０﹒２９％。個股漲多跌少，兩市超３４００股飄紅汽車、煤炭、光伏產業鏈掀漲停潮，半導體

、免稅股走低，金融股偏軟。

人民銀行連續第九日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日完全對沖到期

量。交投再次回落，兩市成交減至９５２６億元，按日減少４﹒３％。外資通過滬股通、深股通

流出１０﹒７５億元。

中國７月出口強勁，按美元計價，７月份出口同比增長１８％，優於預期的增１５％，且增

速創今年以來高點；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，遜於預期；貿易順差１０１２﹒６億

美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自１９８７年有數據以來的最高值。分析指，

強勁的出口增速有助於增強對人民幣匯率的信心，不過美歐快速的加息步伐有可能抑制海外總體

需求，給中國外貿出口在中期內帶來下行壓力。



＊海南西藏現疫情，旅遊免稅概念大跌＊



海南省本輪疫情累計報告１５０７宗陽性感染者，全省昨日開始全民核酸檢測，三亞全市實

行「臨時全域靜態管理」，估計有八萬多名遊客滯留三亞。受波及的陵水縣、儋州市、萬寧市等

亦陸續封控。當下正值暑假高峰出遊期，三亞爆疫無疑「潑冷水」。旅遊、免稅概念領跌，中國

中免（滬：６０１８８８）大跌４﹒７％，天目湖（滬：６０３１３６）跌３﹒６％，凱撒旅業

（深：０００７９６）跌近２％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌１﹒８％。西藏阿里４名遊

客確診，打破９２０天無新增紀錄，西藏旅遊（滬：６００７４９）跌１﹒２％。

近期持續強勢的半導體板塊回吐，半導體行業龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）傳北京新

建１２英寸晶圓廠ＣＩＭ（計算機集成製造）系統項目被迫暫停，ＣＩＭ系統項目被叫停，因技

術承包方上揚軟件無法完成中芯的半導體ＣＩＭ軟件國產化需求，雖然上揚軟件否認，惟中芯仍

收挫３％。同業，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌２﹒９％，中微公司（滬：６８８０１２）

跌、兆易創新（滬：６０３９８６）齊跌１﹒８％。



＊解放軍台海軍演持續，軍工股勁升＊



台灣海峽史上最大規模軍事演習進入尾聲，不過據央視報道今後解放軍軍艦有機會常態化地

在所謂「海峽中線」以東進行訓練。國防軍工板塊急漲，鋼研高納（深：３０００３４）飆

６﹒５％，中航高科（滬：６００８６２）升近半成，航宇科技（滬：６８８２３９）升

４﹒７％，航發動力（滬：６００８９３）急升３﹒３％，航發控制（深：０００７３８）揚

１﹒９％，中天火箭（深：００３００９）漲１﹒７％，中船科技（滬：６０００７２）升

１﹒６％。

據報ｉＰｈｏｎｅ １４或於下月上市，蘋果概念股走強，立訊精密（深：００２４７５）

漲２﹒３％，橫店東磁（深：００２０５６）升２﹒７％，當升科技（深：３０００７３）升

２﹒１％，大族激光（深：００２００８）揚１﹒９％，長電科技（滬：６００５８４）升１％

，京東方Ａ（深：０００７２５）升０﹒５％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１４８﹒０７ －０﹒２１

上證綜合指數 ３２３６﹒９３ ＋０﹒３１ ３９２３﹒００

深證綜合指數 ２１８３﹒２２ ＋０﹒７９ ５６０３﹒００

上證Ｂ股指數 ３０３﹒７１ ＋０﹒６１ １﹒４７

深證Ｂ股指數 １２６１﹒６９ ＋１﹒１４ １﹒９５

上證１８０指數 ８６４６﹒８１ －０﹒２２

上證３８０指數 ６０９２﹒１２ ＋０﹒６９

深證成份指數 １２３０２﹒１５ ＋０﹒２７

中小創新指數 ２５０８﹒６９ ＋１﹒４８

深圳創業板指數 ２６７５﹒６９ －０﹒２９

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