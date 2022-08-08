《經濟通通訊社８日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２２％，報８６４６﹒８１點，上

證３８０指數收升０﹒６９％，報６０９２﹒１２點。

天風證券指出，中長期看「雙碳」＋「雙控」政策有望帶動行業供給格局進一步優化，新一

輪周期或從２０２１年下半年開始，從股息率及估值角度，水泥股仍具有較高的投資性價比。水

泥股向好，海螺水泥（滬：６００５８５）升１﹒６％，華新水泥（滬：６００８０１）齊升

１﹒３％。

據官媒《人民日報》引述中國電力企業聯合會有關負責人報道，建議切實有效增加電煤有效

供應、強化中長期合同機制的同時，完善相關政策支持煤電企業紓困。此外，首７月進口煤均價

每噸漲超九成。煤炭股上揚，陝西煤業（滬：６０１２２５）飆７﹒３％，兗礦能源

（滬：６００１８８）彈７﹒７％。

中國結算最新數據顯示，７月Ａ股市場新增投資者數為１１３﹒２１萬，環比下滑

１４﹒９％，降至自去年１１月以來近９個月的谷底。券商股普遍有沽壓，逆市向下，紅塔證券

（滬：６０１２３６）跌１﹒５％，南京證券（滬：６０１９９０）跌近１％，華鑫股份

（滬：６００６２１）跌００﹒６％，哈投股份（滬：６００８６４）跌約１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

