《經濟通通訊社８日專訊》深證成指半日升０﹒１５％，報１２２８７﹒７９點，深證中小

創新指數半日升０﹒９８％，報２４９６﹒２４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２０﹒９８億元，賣盤超買盤，

淨流出０﹒９８億元。

海南省新冠疫情升溫，當地啟動大規模新冠核酸檢測並採取封鎖措施，旅遊熱點城市三亞市

實行臨時性全域靜態管理。免稅概念股集體走低，凱撒旅業（深：０００７９６）跌２﹒２％，

眾信旅遊（深：００２７０７）跌１﹒２％，海南發展（深：００２１６３）跌０﹒８％，嶺南

控股（深：０００５２４）跌０﹒１％。

７月以來澳洲鋰精礦售價漲至７０００美元╱噸，帶動國內鋰鹽生產成本快速抬升。鋰礦股

震盪走強，金銀河（深：３００６１９）飆９％，中礦資源（深：００２７３８）升５﹒８％，

鞍重股份（深：００２６６７）升４﹒４％，西藏礦業（深：０００７６２）升２﹒３％，江特

電機（深：００２１７６）跟漲３﹒６％。

台灣的交通部７日發布公告指，解放軍自８月４日起在台灣周邊海域舉行的實彈演習。軍工

股今早走勢強勁，北方華創（深：００２３７１）升１﹒７％，紫光國微（深：００２０４９）

漲４﹒１％，中航光電（深：００２１７９）升１﹒５％，中航西飛（深：０００７６８）升

２﹒９％，永興材料（深：００２７５６）升４﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

