《經濟通通訊社８日專訊》深證成指今日收升０﹒２７％，報１２３０２﹒１５點，深證中

小創新指數收升１﹒４８％，報２５０８﹒６９點。

據《路透》報道，蘋果已經開始錄制９月的虛擬發布會，發布會或將於９月１３日舉行，屆

時有望發布新款ｉＰｈｏｎｅ １４、Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ Ｓｅｒｉｅｓ ８和新「耐用

版」Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ。蘋果概念股走強，立訊精密（深：００２４７５）漲２﹒３％，

橫店東磁（深：００２０５６）升２﹒７％，當升科技（深：３０００７３）升２﹒１％。

海南省新冠疫情升溫，當地啟動大規模新冠核酸檢測並採取封鎖措施，旅遊熱點城市三亞市

實行臨時性全域靜態管理。旅遊股集體走低，華僑城Ａ（深：００００６９）跌０﹒５％，宋城

演藝（深：３００１４４）跌近１％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌１﹒８％，眾信旅遊

（深：００２７０７）跌１﹒３％。

７月以來澳洲鋰精礦售價漲至７０００美元╱噸，帶動國內鋰鹽生產成本快速抬升。鋰礦股

震盪走強，金銀河（深：３００６１９）飆８﹒８％，中礦資源（深：００２７３８）升

６﹒１％，鞍重股份（深：００２６６７）升４﹒３％，西藏礦業（深：０００７６２）升

２﹒６％，江特電機（深：００２１７６）跟漲２﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

