《經濟通通訊社８日專訊》據內媒引述真實生物相關人士報道，目前治療新冠肺炎的阿茲夫

定片價格初定，每瓶不到３００元（人民幣．下同），每瓶３５片，每片１ｍｇ。阿茲夫定片為

內地首款自主研發的口服小分子新冠治療藥物。

真實生物７月與復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）簽訂《戰略合作協定》，雙

方就推進聯合開發並由復星醫藥產業獨家商業化阿茲夫定等事宜達成戰略合作。

復星醫藥Ａ股現漲２﹒９％，報４４﹒６元；Ｈ股升２％，報２８﹒５港元。



＊真實生物早前向港交所提交上市申請＊



阿茲夫定片附條件獲批註冊申請後，僅僅１０日，真實生物就向港交所提交了上市申請。中

金公司為獨家保薦人。

目前，真實生物尚未有收入，於往績記錄期間，公司主要通過股權融資以及貸款及其他借款

來滿足營運資金要求。從財務數據來看，２０２０年、２０２１年及２０２２年前５月，公司其

他收入及收益分別是６﹒８萬元、１３７﹒６萬元、８４５﹒１萬元，虧損分別為１﹒５１億元

、１﹒９７億元、２﹒１８億元，也就是說近兩年半虧損總計５﹒６６億元。

招股書顯示，真實生物已委聘獨立第三方北京協和生產阿茲夫定。而為籌備阿茲夫定的商業

化，已與中國數家領先藥品制造商（包括北京協和）訂立戰略協議。同時，真實生物指出，其自

身具備總建築面積２２２６２平方米的自行生產能力，年產能約為十億片劑阿茲夫定，並計劃尋

求將阿茲夫定列入中國國家醫保目錄。（ｊｔ）

