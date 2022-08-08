《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》報道，蘋果已經開始錄制９月的虛擬發布會，發布會

或將於９月１３日舉行，屆時有望發布新款ｉＰｈｏｎｅ １４、Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ

Ｓｅｒｉｅｓ ８和新「耐用版」Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ。

報道表示，按照蘋果的慣例，這次發布會之後的ｉＰｈｏｎｅ １４系列將會在９月２３日

上市。９月的發布會將專注於新的ｉＰｈｏｎｅ和Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ，而１０月的第二場

發布會將專注於Ｍａｃ和ｉＰａｄ。

據內媒引述供應鏈消息報道，ｉＰｈｏｎｅ １４標準版這次並不會漲價，依然維持前代的

５９９９元（人民幣．下同）起步價。而ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ系列兩款機型，這次將大

概率迎來漲價，其中ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ預計售價８９９９元起步，ｉＰｈｏｎｅ

１４ Ｐｒｏ Ｍａｘ預計９９９９元起步。

Ａ場蘋果概念股走強，立訊精密（深：００２４７５）漲２﹒４％，橫店東磁

（深：００２０５６）升２﹒２％，當升科技（深：３０００７３）升１﹒９％，大族激光

（深：００２００８）揚１﹒４％，長電科技（滬：６００５８４）升０﹒７％，京東方Ａ

（深：０００７２５）升０﹒３％。（ｊｔ）

