《經濟通通訊社８日專訊》工信部等四部門印發推進家居產業高質量發展行動方案的通知，

通知提出，推動綠色智能家居產品下鄉。在家居領域大力推廣綠色產品認證，鼓勵電商平台、線

下賣場設置專門版面及區域，加大綠色家居推廣力度。拓展三、四線城市家居消費市場，支持企

業結合線上線下、ＡＩ賦能和深度體驗等場景構建，創新營銷模式，提供一站式購物體驗，促進

耐用消費品更新換代。

同時鼓勵企業針對農村市場開發個性化、定制化、健康化智能綠色家電產品，通過新零售、

農村電商等方式推動渠道和市場下沉，開展促銷讓利、以舊換新、以換代棄等活動，完善營銷網

絡和售後服務，促進農村居民升級消費。

通知提出，到２０２５年，家居產業創新能力明顯增強，高質量產品供給明顯增加，初步形

成供給創造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環。在家用電器、照明電器等行業培育製造業

創新中心、數字化轉型促進中心等創新平台，重點行業兩化融合水平達到６５％，培育一批５Ｇ

全連接工廠、智能制造示范工廠和優秀應用場景。

反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩步提高，綠色、智能、健康產品

供給明顯增加，智能家居等新業態加快發展。在家居產業培育５０個左右知名品牌、１０個家居

生態品牌，推廣一批優秀產品，建立５００家智能家居體驗中心，培育１５個高水平特色產業集

群，以高質量供給促進家居品牌品質消費。（ｃａ）

