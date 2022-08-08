《經濟通通訊社８日專訊》上周五（５日）恒指高開１０９點，報２０２８３點。最高升
１０９點報２０２８３點，最低跌７７點報２００９６點。恒指收報２０２０１點，升２７點或
０﹒１４％。
按額度計算，北水全日淨流入１５﹒９億元人民幣，減少２１﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、時代電氣（０３８９８）；淨賣
出最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、吉利汽車
（００１７５）。
主板成交８５１﹒７億元減少４﹒２％。其中港股通成交１８２﹒２億元，佔總成交
２１﹒４％。
＊騰訊傳擬增持法國遊戲公司ＵＢＩＳＯＦＴ股權＊
據《路透社》引述知情人士報道，騰訊提高其在法國視頻遊戲集團育碧（ＵＢＩＳＯＦＴ）
的持股。騰訊在２０１８年購買了育碧５％的股份，目標是通過增持股份成為這家法國公司的單
一最大股東。
騰訊控股跌１﹒４１％報３０７﹒６元，北水淨買入５﹒９億元；中國移動升０﹒８９％報
５０﹒８５元，北水淨買入２﹒５億元；時代電氣升１２﹒２８％報３７﹒５元，北水淨買入
７３００萬元。
中國海洋石油跌１﹒２５％報９﹒５１元，北水淨賣出３﹒３億元；藥明生物跌０﹒９４％
報７４﹒１５元，北水淨賣出１﹒７億元；吉利汽車跌２﹒０９％報１７﹒８４元，北水淨賣出
４８００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ５﹒９２
中國移動 （００９４１） ２﹒４６
時代電氣 （０３８９８） ０﹒７３
華虹半導體 （０１３４７） ０﹒１１
信達生物 （０１８０１） ０﹒０４
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －３﹒３１
藥明生物 （０２２６９） －１﹒６５
吉利汽車 （００１７５） －０﹒４８
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒３６
美團 （０３６９０） －０﹒２５
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