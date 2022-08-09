《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》北京市經濟和信息化局副局長彭雪海在

２０２２世界機器人大會新聞發布會上表示，當前，北京市擁有機器人企業４００多家，並湧現

出一批專注細分領域，擁有專業核心技術、高成長性的「專精特新」企業和「獨角獸」企業。下

一步，北京市將打造數字化裝備與機器人產業基地，制定出台北京市機器人產業專項支持政策，

積極探索產業創新發展機制，以更大力度推動機器人產業發展。

彭雪海表示，當前，北京市正在全力推進國際科技創新中心和兩區建設，下一步，將以打造

具有全球影響力的創新型機器人產業集群為目標，充分發揮兩區建設政策疊加優勢。

一是打造數字化裝備與機器人產業基地。以機器人頭部企業和創新產品落地為主線，帶動核

心零部件、智能系統和軟件企業集聚發展。支持企業從單兵作戰的創新模式向集團作戰的協同創

新模式轉變。

二是要制定出台北京市機器人產業專項支持政策，鼓勵企業在京布局符合首都城市功能定位

的高端製造環節。

三是要積極探索產業創新發展機制，以底層共性技術研發為基礎，推動高校、科研院所與機

器人頭部企業聯合組建創新中心，推動建設多元產業創新機制，探索建立多技術領域、多學科疊

加為特點的產業創新發展模式。

