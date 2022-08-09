《經濟通通訊社９日專訊》在延宕數月月後，富力地產（０２７７７）經審核的２０２１年

年報終於露面。期內，公司錄虧損擴大至１６５億元（人民幣．下同）。值得關注的是，富力地

產在公告中表示，截至２０２１年末，公司銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款（包括在

預提費用及其他應付款者）總額為１３７１﹒７１億元，其中７００億元將於未來１２個月內到

期償還，然而集團僅有現金總額（包括受限制現金）２１１﹒０４億元。

集團無法按預定還款日期償還若干銀行及其他借款７０﹒０７億元，在２０２１年１２月

３１日之後，集團無法償還自１月起及直至綜合財務報表獲批准當日止到期的若干銀行及其他借

款１００﹒２９億元。因此，若干本金總額為２９８﹒８３億元的銀行及其他借款已違約或交叉

違約。

此外，集團因各種原因遭多方起訴。該情況顯示存在重大不確定性，可能對集團持續經營能

力產生重大疑慮。

富力地產稱，公司２０２１年的財務業績惡化，公司的策略是通過尋求其他資金來源迅速應

對市場情況，接受較低的預售盈利並加速資產出售。公告指，資產出售在過去１２個月成效明顯

，尋找其他流動資金渠道的能力對公司繼續減低財務風險、降低債務總額及改善整體財務槓桿至

關重要。（ｗｌ）



