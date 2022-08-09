《經濟通通訊社９日專訊》深成指今早低開０﹒２％，報１２２７７﹒４４點，中小創新指

數低開０﹒０９％，報２５０６﹒３９點。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

