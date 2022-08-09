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AH股新聞

09/08/2022 09:30

《深股通》深成指低開０﹒２％，中小創新指低開０﹒０９％

　　《經濟通通訊社９日專訊》深成指今早低開０﹒２％，報１２２７７﹒４４點，中小創新指
數低開０﹒０９％，報２５０６﹒３９點。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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