《經濟通通訊社９日專訊》深成指今早低開０﹒２％，報１２２７７﹒４４點，中小創新指
數低開０﹒０９％，報２５０６﹒３９點。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
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09/08/2022 09:30
《深股通》深成指低開０﹒２％，中小創新指低開０﹒０９％
《經濟通通訊社９日專訊》深成指今早低開０﹒２％，報１２２７７﹒４４點，中小創新指
數低開０﹒０９％，報２５０６﹒３９點。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
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