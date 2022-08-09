《經濟通通訊社９日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，終止與珠
海依雲以合資公司形式收購長沙仁惠房地產３７％股權及註銷合資公司，對業務、運營或財務狀
況概無重大不利影響。
該集團指，商業談判未能達成一致，經磋商後終止建議長沙收購事項，珠海依雲將於
２０２２年本月１５日前退還其所支付誠意金約２﹒９６億元人民幣及相應資金佔用費。至於合
資公司將於９月１９日前註銷。（ｗｈ）
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09/08/2022 07:53
《國企紅籌》招商證券終止合資收購長沙仁惠房地產３７％股權
《經濟通通訊社９日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，終止與珠
海依雲以合資公司形式收購長沙仁惠房地產３７％股權及註銷合資公司，對業務、運營或財務狀
況概無重大不利影響。
該集團指，商業談判未能達成一致，經磋商後終止建議長沙收購事項，珠海依雲將於
２０２２年本月１５日前退還其所支付誠意金約２﹒９６億元人民幣及相應資金佔用費。至於合
資公司將於９月１９日前註銷。（ｗｈ）
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