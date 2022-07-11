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01440 德運控股
即時 按盤價 升1.390 +0.010 (+0.725%)
大手異動

11/07/2022 10:19

《異動股》德運控股（１４４０）升近１９％破頂，報１﹒３３元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》德運控股（０１４４０）升１８﹒７５％，報１﹒３３元，最
高價１﹒３６元，創上市新高，最低價１﹒１１元；成交３１３萬股，成交金額４０１﹒７４萬
元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國通海證券，金額８９﹒０４萬元，加權平均成交價１﹒３３９元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額６６﹒１７萬元，加權平均成交價１﹒２６６元。以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅２４﹒３％。
　　現時，恒生指數報２１２２１，跌５０３點或２﹒３２％；恒生中國企業指數報７３６４，
跌１８７點或２﹒４８％；恒生科技指數報４６５６，跌１５１點或３﹒１５％；主板成交
３８２﹒０１億元。
　　上證綜合指數報３３１７，跌３８點或１﹒１４％，成交１８１４﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６３６，跌２２０點或１﹒７２％，成交１３２７﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒３３０　變動　　　　＋１８﹒７５％
　　最高價　　　１﹒３６０　最低價　　　　　１﹒１１０
　　成交股數　　３１３萬股　成交金額　　４０１﹒７４萬
　　１０天平均　０﹒９４３　歷史波幅％　　９４﹒８５４
　　２０天平均　０﹒８５２　加權平均價　　　１﹒２８４
　　５０天平均　０﹒７７６　ＲＳＩ１４　　８８﹒７８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７﹒２４萬元；暫連升２
日，累計升幅２４﹒３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德運控股（０１４４０）　１﹒３３０　＋１８﹒７５
　　德永佳（００３２１）　　１﹒４７０　　－０﹒６８
　　福田實業（００４２０）　１﹒０３０　　－５﹒５０
　　亞視（００７０７）　　　０﹒０１５　　　　無升跌
　　互太紡織（０１３８２）　３﹒０６０　　－０﹒６５
　　滿地（０１４００）　　　０﹒４５０　　＋４﹒６５
　　亞東（０１７９５）　　　１﹒０７０　　－２﹒７３
　　天虹（０２６７８）　　　７﹒９４０　　　　無升跌
　　魏橋（０２６９８）　　　１﹒８３０　　　　無升跌
　　非凡（０８０３２）　　　１﹒２７０　　－１﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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