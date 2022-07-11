《異動股》德運控股（１４４０）升近１９％破頂，報１﹒３３元

《經濟通通訊社１１日專訊》德運控股（０１４４０）升１８﹒７５％，報１﹒３３元，最
高價１﹒３６元，創上市新高，最低價１﹒１１元；成交３１３萬股，成交金額４０１﹒７４萬
元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國通海證券，金額８９﹒０４萬元，加權平均成交價１﹒３３９元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額６６﹒１７萬元，加權平均成交價１﹒２６６元。以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅２４﹒３％。
現時，恒生指數報２１２２１，跌５０３點或２﹒３２％；恒生中國企業指數報７３６４，
跌１８７點或２﹒４８％；恒生科技指數報４６５６，跌１５１點或３﹒１５％；主板成交
３８２﹒０１億元。
上證綜合指數報３３１７，跌３８點或１﹒１４％，成交１８１４﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２６３６，跌２２０點或１﹒７２％，成交１３２７﹒４７億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３３０ 變動 ＋１８﹒７５％
最高價 １﹒３６０ 最低價 １﹒１１０
成交股數 ３１３萬股 成交金額 ４０１﹒７４萬
１０天平均 ０﹒９４３ 歷史波幅％ ９４﹒８５４
２０天平均 ０﹒８５２ 加權平均價 １﹒２８４
５０天平均 ０﹒７７６ ＲＳＩ１４ ８８﹒７８１
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７﹒２４萬元；暫連升２
日，累計升幅２４﹒３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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德運控股（０１４４０） １﹒３３０ ＋１８﹒７５
德永佳（００３２１） １﹒４７０ －０﹒６８
福田實業（００４２０） １﹒０３０ －５﹒５０
亞視（００７０７） ０﹒０１５ 無升跌
互太紡織（０１３８２） ３﹒０６０ －０﹒６５
滿地（０１４００） ０﹒４５０ ＋４﹒６５
亞東（０１７９５） １﹒０７０ －２﹒７３
天虹（０２６７８） ７﹒９４０ 無升跌
魏橋（０２６９８） １﹒８３０ 無升跌
非凡（０８０３２） １﹒２７０ －１﹒５５
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（ｅｄ）
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