《異動股》德運控股（１４４０）升近１９％破頂，報１﹒３３元

《經濟通通訊社１１日專訊》德運控股（０１４４０）升１８﹒７５％，報１﹒３３元，最

高價１﹒３６元，創上市新高，最低價１﹒１１元；成交３１３萬股，成交金額４０１﹒７４萬

元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國通海證券，金額８９﹒０４萬元，加權平均成交價１﹒３３９元；現時最大淨被動賣出券商為

富途證券國際，金額６６﹒１７萬元，加權平均成交價１﹒２６６元。以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅２４﹒３％。

現時，恒生指數報２１２２１，跌５０３點或２﹒３２％；恒生中國企業指數報７３６４，

跌１８７點或２﹒４８％；恒生科技指數報４６５６，跌１５１點或３﹒１５％；主板成交

３８２﹒０１億元。

上證綜合指數報３３１７，跌３８點或１﹒１４％，成交１８１４﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２６３６，跌２２０點或１﹒７２％，成交１３２７﹒４７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒３３０ 變動 ＋１８﹒７５％

最高價 １﹒３６０ 最低價 １﹒１１０

成交股數 ３１３萬股 成交金額 ４０１﹒７４萬

１０天平均 ０﹒９４３ 歷史波幅％ ９４﹒８５４

２０天平均 ０﹒８５２ 加權平均價 １﹒２８４

５０天平均 ０﹒７７６ ＲＳＩ１４ ８８﹒７８１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７﹒２４萬元；暫連升２

日，累計升幅２４﹒３％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

德運控股（０１４４０） １﹒３３０ ＋１８﹒７５

德永佳（００３２１） １﹒４７０ －０﹒６８

福田實業（００４２０） １﹒０３０ －５﹒５０

亞視（００７０７） ０﹒０１５ 無升跌

互太紡織（０１３８２） ３﹒０６０ －０﹒６５

滿地（０１４００） ０﹒４５０ ＋４﹒６５

亞東（０１７９５） １﹒０７０ －２﹒７３

天虹（０２６７８） ７﹒９４０ 無升跌

魏橋（０２６９８） １﹒８３０ 無升跌

非凡（０８０３２） １﹒２７０ －１﹒５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

