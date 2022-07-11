《異動股》潤地跌逾３％失守１０天線，報３５﹒８５元

《經濟通通訊社１１日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒１１％，報３５﹒８５元，跌穿
１０天線（３６﹒２７元），最低價３５﹒８５元，最高價３６﹒８５元；成交２９１﹒４萬股
，成交金額１﹒０６億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９１﹒０４萬元。現時
最大淨被動買入券商為瑞銀，金額３４１﹒０９萬元，加權平均成交價３６﹒４２４元；現時最
大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２８７﹒７３萬元，加權平均成交價３６﹒５６４
元。
現時，恒生指數報２１２１５，跌５１０點或２﹒３５％；恒生中國企業指數報７３６１，
跌１８９點或２﹒５２％；恒生科技指數報４６５７，跌１５０點或３﹒１４％；主板成交
３８９﹒３４億元。
上證綜合指數報３３１４，跌４１點或１﹒２３％，成交１８５２﹒７９億元人民幣。
深證成份指數報１２６１６，跌２４０點或１﹒８７％，成交１３５２﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ３５﹒８５０ 變動 －３﹒１１％
最高價 ３６﹒８５０ 最低價 ３５﹒８５０
成交股數 ２９１﹒４萬股 成交金額 １﹒０６億
１０天平均 ３６﹒２７０ 歷史波幅％ ４０﹒８４２
２０天平均 ３４﹒６２６ 加權平均價 ３６﹒４６６
５０天平均 ３３﹒７２５ ＲＳＩ１４ ５６﹒２３４
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９１﹒０４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３５﹒８５ －３﹒１１
中海外（００６８８） ２４﹒２５ －２﹒６１
旭輝（００８８４） ３﹒１０ －４﹒０２
龍湖（００９６０） ３３﹒７５ －３﹒９８
新城發展（０１０３０） ３﹒１３ －６﹒０１
時代中國（０１２３３） ２﹒０２ －８﹒６０
合景泰富（０１８１３） ２﹒０６ －８﹒８５
碧桂園（０２００７） ４﹒２１ －６﹒６５
萬科（０２２０２） １８﹒３６ －４﹒８７
綠城（０３９００） １６﹒７０ －４﹒０２
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（ｅｄ）
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