《異動股》潤地跌逾３％失守１０天線，報３５﹒８５元

《經濟通通訊社１１日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒１１％，報３５﹒８５元，跌穿

１０天線（３６﹒２７元），最低價３５﹒８５元，最高價３６﹒８５元；成交２９１﹒４萬股

，成交金額１﹒０６億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９１﹒０４萬元。現時

最大淨被動買入券商為瑞銀，金額３４１﹒０９萬元，加權平均成交價３６﹒４２４元；現時最

大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２８７﹒７３萬元，加權平均成交價３６﹒５６４

元。

現時，恒生指數報２１２１５，跌５１０點或２﹒３５％；恒生中國企業指數報７３６１，

跌１８９點或２﹒５２％；恒生科技指數報４６５７，跌１５０點或３﹒１４％；主板成交

３８９﹒３４億元。

上證綜合指數報３３１４，跌４１點或１﹒２３％，成交１８５２﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１２６１６，跌２４０點或１﹒８７％，成交１３５２﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 ３５﹒８５０ 變動 －３﹒１１％

最高價 ３６﹒８５０ 最低價 ３５﹒８５０

成交股數 ２９１﹒４萬股 成交金額 １﹒０６億

１０天平均 ３６﹒２７０ 歷史波幅％ ４０﹒８４２

２０天平均 ３４﹒６２６ 加權平均價 ３６﹒４６６

５０天平均 ３３﹒７２５ ＲＳＩ１４ ５６﹒２３４

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９１﹒０４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３５﹒８５ －３﹒１１

中海外（００６８８） ２４﹒２５ －２﹒６１

旭輝（００８８４） ３﹒１０ －４﹒０２

龍湖（００９６０） ３３﹒７５ －３﹒９８

新城發展（０１０３０） ３﹒１３ －６﹒０１

時代中國（０１２３３） ２﹒０２ －８﹒６０

合景泰富（０１８１３） ２﹒０６ －８﹒８５

碧桂園（０２００７） ４﹒２１ －６﹒６５

萬科（０２２０２） １８﹒３６ －４﹒８７

綠城（０３９００） １６﹒７０ －４﹒０２

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（ｅｄ）

