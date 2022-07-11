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01109 華潤置地
即時 按盤價 跌33.400 -0.550 (-1.620%)
大手異動

11/07/2022 10:21

《異動股》潤地跌逾３％失守１０天線，報３５﹒８５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒１１％，報３５﹒８５元，跌穿
１０天線（３６﹒２７元），最低價３５﹒８５元，最高價３６﹒８５元；成交２９１﹒４萬股
，成交金額１﹒０６億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９１﹒０４萬元。現時
最大淨被動買入券商為瑞銀，金額３４１﹒０９萬元，加權平均成交價３６﹒４２４元；現時最
大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２８７﹒７３萬元，加權平均成交價３６﹒５６４
元。
　　現時，恒生指數報２１２１５，跌５１０點或２﹒３５％；恒生中國企業指數報７３６１，
跌１８９點或２﹒５２％；恒生科技指數報４６５７，跌１５０點或３﹒１４％；主板成交
３８９﹒３４億元。
　　上證綜合指數報３３１４，跌４１點或１﹒２３％，成交１８５２﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１６，跌２４０點或１﹒８７％，成交１３５２﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３５﹒８５０　變動　　　　－３﹒１１％
　　最高價　　　　３６﹒８５０　最低價　　　３５﹒８５０
　　成交股數　　２９１﹒４萬股　成交金額　　　１﹒０６億
　　１０天平均　　３６﹒２７０　歷史波幅％　４０﹒８４２
　　２０天平均　　３４﹒６２６　加權平均價　３６﹒４６６
　　５０天平均　　３３﹒７２５　ＲＳＩ１４　５６﹒２３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９１﹒０４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒８５　－３﹒１１
　　中海外（００６８８）　　２４﹒２５　－２﹒６１
　　旭輝（００８８４）　　　　３﹒１０　－４﹒０２
　　龍湖（００９６０）　　　３３﹒７５　－３﹒９８
　　新城發展（０１０３０）　　３﹒１３　－６﹒０１
　　時代中國（０１２３３）　　２﹒０２　－８﹒６０
　　合景泰富（０１８１３）　　２﹒０６　－８﹒８５
　　碧桂園（０２００７）　　　４﹒２１　－６﹒６５
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒３６　－４﹒８７
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒７０　－４﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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