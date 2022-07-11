《異動股》三葉草生物（０２１９７）漲近１２％，報４﹒７９元

《經濟通通訊社１１日專訊》三葉草生物（０２１９７）升１１﹒６６％，報４﹒７９元，

最高價４﹒７９元，最低價４﹒２５元；成交６６９﹒７５萬股，成交金額３０１５﹒４８萬元

；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９０５﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為輝

立證券香港，金額１７﹒７１萬元，加權平均成交價４﹒４４２元；現時最大淨被動賣出券商為

摩根大通，金額１５０﹒６５萬元，加權平均成交價４﹒４６５元。以現價計，該股暫連升３日

，累計升幅１９﹒７５％。

現時，恒生指數報２１２４８，跌４７６點或２﹒２％；恒生中國企業指數報７３７２，跌

１７９點或２﹒３７％；恒生科技指數報４６６９，跌１３９點或２﹒９％；主板成交

４１２﹒０２億元。

上證綜合指數報３３２０，跌３５點或１﹒０７％，成交１９５８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２６４８，跌２０８點或１﹒６２％，成交１４２６﹒６１億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒７９０ 變動 ＋１１﹒６６％

最高價 ４﹒７９０ 最低價 ４﹒２５０

成交股數 ６６９﹒７５萬股 成交金額 ３０１５﹒４８萬

１０天平均 ４﹒０８０ 歷史波幅％ ６３﹒４９９

２０天平均 ３﹒７６４ 加權平均價 ４﹒５０２

５０天平均 ３﹒９３０ ＲＳＩ１４ ６９﹒５３２

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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９０５﹒０７萬元；暫連升３日，累計升

幅１９﹒７５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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三葉草生物（０２１９７） ４﹒７９ ＋１１﹒６６

金斯瑞（０１５４８） ３１﹒４５ －１﹒８７

信達生物（０１８０１） ３６﹒６０ －０﹒５４

君實生物（０１８７７） ４３﹒８０ ＋１﹒６２

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒６６ －２﹒２０

騰盛博藥（０２１３７） １４﹒８８ ＋３５﹒２７

藥明生物（０２２６９） ７８﹒２５ －２﹒１９

泰格醫藥（０３３４７） ９４﹒９５ －２﹒５７

康方生物（０９９２６） ２４﹒２０ －１﹒４３

開拓藥業（０９９３９） １８﹒９０ ＋５﹒００

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（ｅｄ）

