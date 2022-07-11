《異動股》三葉草生物（０２１９７）漲近１２％，報４﹒７９元

《經濟通通訊社１１日專訊》三葉草生物（０２１９７）升１１﹒６６％，報４﹒７９元，
最高價４﹒７９元，最低價４﹒２５元；成交６６９﹒７５萬股，成交金額３０１５﹒４８萬元
；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９０５﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為輝
立證券香港，金額１７﹒７１萬元，加權平均成交價４﹒４４２元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額１５０﹒６５萬元，加權平均成交價４﹒４６５元。以現價計，該股暫連升３日
，累計升幅１９﹒７５％。
現時，恒生指數報２１２４８，跌４７６點或２﹒２％；恒生中國企業指數報７３７２，跌
１７９點或２﹒３７％；恒生科技指數報４６６９，跌１３９點或２﹒９％；主板成交
４１２﹒０２億元。
上證綜合指數報３３２０，跌３５點或１﹒０７％，成交１９５８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２６４８，跌２０８點或１﹒６２％，成交１４２６﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒７９０ 變動 ＋１１﹒６６％
最高價 ４﹒７９０ 最低價 ４﹒２５０
成交股數 ６６９﹒７５萬股 成交金額 ３０１５﹒４８萬
１０天平均 ４﹒０８０ 歷史波幅％ ６３﹒４９９
２０天平均 ３﹒７６４ 加權平均價 ４﹒５０２
５０天平均 ３﹒９３０ ＲＳＩ１４ ６９﹒５３２
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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９０５﹒０７萬元；暫連升３日，累計升
幅１９﹒７５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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三葉草生物（０２１９７） ４﹒７９ ＋１１﹒６６
金斯瑞（０１５４８） ３１﹒４５ －１﹒８７
信達生物（０１８０１） ３６﹒６０ －０﹒５４
君實生物（０１８７７） ４３﹒８０ ＋１﹒６２
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒６６ －２﹒２０
騰盛博藥（０２１３７） １４﹒８８ ＋３５﹒２７
藥明生物（０２２６９） ７８﹒２５ －２﹒１９
泰格醫藥（０３３４７） ９４﹒９５ －２﹒５７
康方生物（０９９２６） ２４﹒２０ －１﹒４３
開拓藥業（０９９３９） １８﹒９０ ＋５﹒００
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（ｅｄ）
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