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02197 三葉草生物－Ｂ
即時 按盤價 跌3.690 -0.310 (-7.750%)
大手異動

11/07/2022 10:27

《異動股》三葉草生物（０２１９７）漲近１２％，報４﹒７９元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》三葉草生物（０２１９７）升１１﹒６６％，報４﹒７９元，
最高價４﹒７９元，最低價４﹒２５元；成交６６９﹒７５萬股，成交金額３０１５﹒４８萬元
；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９０５﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為輝
立證券香港，金額１７﹒７１萬元，加權平均成交價４﹒４４２元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額１５０﹒６５萬元，加權平均成交價４﹒４６５元。以現價計，該股暫連升３日
，累計升幅１９﹒７５％。
　　現時，恒生指數報２１２４８，跌４７６點或２﹒２％；恒生中國企業指數報７３７２，跌
１７９點或２﹒３７％；恒生科技指數報４６６９，跌１３９點或２﹒９％；主板成交
４１２﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３３２０，跌３５點或１﹒０７％，成交１９５８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６４８，跌２０８點或１﹒６２％，成交１４２６﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒７９０　變動　　　　　＋１１﹒６６％
　　最高價　　　　　　４﹒７９０　最低價　　　　　　４﹒２５０
　　成交股數　　６６９﹒７５萬股　成交金額　　３０１５﹒４８萬
　　１０天平均　　　　４﹒０８０　歷史波幅％　　　６３﹒４９９
　　２０天平均　　　　３﹒７６４　加權平均價　　　　４﹒５０２
　　５０天平均　　　　３﹒９３０　ＲＳＩ１４　　　６９﹒５３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９０５﹒０７萬元；暫連升３日，累計升
幅１９﹒７５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　三葉草生物（０２１９７）　　４﹒７９　＋１１﹒６６
　　金斯瑞（０１５４８）　　　３１﹒４５　　－１﹒８７
　　信達生物（０１８０１）　　３６﹒６０　　－０﹒５４
　　君實生物（０１８７７）　　４３﹒８０　　＋１﹒６２
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　６﹒６６　　－２﹒２０
　　騰盛博藥（０２１３７）　　１４﹒８８　＋３５﹒２７
　　藥明生物（０２２６９）　　７８﹒２５　　－２﹒１９
　　泰格醫藥（０３３４７）　　９４﹒９５　　－２﹒５７
　　康方生物（０９９２６）　　２４﹒２０　　－１﹒４３
　　開拓藥業（０９９３９）　　１８﹒９０　　＋５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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