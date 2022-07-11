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08547 PACIFIC LEGEND
即時 按盤價 跌0.053 -0.002 (-3.636%)
大手異動

11/07/2022 10:29

《異動股》ＰＡＣＩＦＩＣ　ＬＥＧＥＮＤ升逾２２％破５０天線

　　《經濟通通訊社１１日專訊》ＰＡＣＩＦＩＣ　ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７）升
２２﹒２２％，報０﹒０７７元，升穿５０天線（０﹒０７２元），最高價０﹒０７７元，最低
價０﹒０６２元；成交５２６９萬股，成交金額３９６﹒２萬元；主動買沽比率１００：０，資
金淨主動買入３９６﹒２萬元。現時最大淨被動賣出券商為富榮證券，金額１２４﹒２萬元，加
權平均成交價０﹒０７７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２４﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２１２３５，跌４９０點或２﹒２６％；恒生中國企業指數報７３６４，
跌１８７點或２﹒４８％；恒生科技指數報４６６３，跌１４５點或３﹒０２％；主板成交
４１８﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３３１９，跌３７點或１﹒１％，成交１９８７﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６５１，跌２０５點或１﹒６％，成交１４５１﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０７７　變動　　　　＋２２﹒２２％
　　最高價　　　　０﹒０７７　最低價　　　　　０﹒０６２
　　成交股數　　５２６９萬股　成交金額　　　３９６﹒２萬
　　１０天平均　　０﹒０６５　歷史波幅％　　５４﹒８５８
　　２０天平均　　０﹒０６７　加權平均價　　　０﹒０７５
　　５０天平均　　０﹒０７２　ＲＳＩ１４　　６１﹒０６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３９６﹒２萬元；暫連升
２日，累計升幅２４﹒１９％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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