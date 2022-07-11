《異動股》ＰＡＣＩＦＩＣ　ＬＥＧＥＮＤ升逾２２％破５０天線

《經濟通通訊社１１日專訊》ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７）升
２２﹒２２％，報０﹒０７７元，升穿５０天線（０﹒０７２元），最高價０﹒０７７元，最低
價０﹒０６２元；成交５２６９萬股，成交金額３９６﹒２萬元；主動買沽比率１００：０，資
金淨主動買入３９６﹒２萬元。現時最大淨被動賣出券商為富榮證券，金額１２４﹒２萬元，加
權平均成交價０﹒０７７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２４﹒１９％。
現時，恒生指數報２１２３５，跌４９０點或２﹒２６％；恒生中國企業指數報７３６４，
跌１８７點或２﹒４８％；恒生科技指數報４６６３，跌１４５點或３﹒０２％；主板成交
４１８﹒４９億元。
上證綜合指數報３３１９，跌３７點或１﹒１％，成交１９８７﹒０４億元人民幣。
深證成份指數報１２６５１，跌２０５點或１﹒６％，成交１４５１﹒４６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０７７ 變動 ＋２２﹒２２％
最高價 ０﹒０７７ 最低價 ０﹒０６２
成交股數 ５２６９萬股 成交金額 ３９６﹒２萬
１０天平均 ０﹒０６５ 歷史波幅％ ５４﹒８５８
２０天平均 ０﹒０６７ 加權平均價 ０﹒０７５
５０天平均 ０﹒０７２ ＲＳＩ１４ ６１﹒０６５
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３９６﹒２萬元；暫連升
２日，累計升幅２４﹒１９％
（ｅｄ）
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