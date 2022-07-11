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01211 比亞迪股份
即時 按盤價 升294.200 +11.200 (+3.958%)
大手異動

11/07/2022 10:31

《異動股》比亞迪跌近５％失守２０天線，報３０４﹒８元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》比亞迪（０１２１１）跌４﹒９９％，報３０４﹒８元，跌穿
２０天線（３０９﹒２５元），最低價３０４﹒４元，最高價３１８元；成交３２１﹒７萬股，
成交金額９﹒９５億元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２﹒８３億元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額４８９９﹒２２萬元，加權平均成交價３０９﹒４３９元；
現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３１１３﹒５５萬元，加權平均成交價３０７﹒９７６元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒２２％。
　　現時，恒生指數報２１２１７，跌５０８點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報７３５９，
跌１９２點或２﹒５４％；恒生科技指數報４６５９，跌１４９點或３﹒１１％；主板成交
４２５﹒７８億元。
　　上證綜合指數報３３１７，跌３８點或１﹒１５％，成交２０２９﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６３７，跌２１９點或１﹒７１％，成交１４７７﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　３０４﹒８００　變動　　　　　－４﹒９９％
　　最高價　　　３１８﹒０００　最低價　　　３０４﹒４００
　　成交股數　　３２１﹒７萬股　成交金額　　　　９﹒９５億
　　１０天平均　３１７﹒５８０　歷史波幅％　　４１﹒０４１
　　２０天平均　３０９﹒２５０　加權平均價　３０９﹒２５０
　　５０天平均　２７９﹒０１８　ＲＳＩ１４　　５１﹒３７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２﹒８３億元；暫連跌２
日，累計跌幅６﹒２２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　３０４﹒８０　－４﹒９９
　　吉利（００１７５）　　　　１６﹒５４　－４﹒８３
　　力勁（００５５８）　　　　１２﹒９０　－５﹒９８
　　中升（００８８１）　　　　５３﹒９５　－２﹒００
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７９﹒２０　－４﹒６４
　　理想汽車（０２０１５）　１４６﹒３０　－３﹒３０
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒７７　－２﹒１４
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒４２　－８﹒０８
　　永達汽車（０３６６９）　　　７﹒４０　　　無升跌
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１９﹒３０　－４﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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