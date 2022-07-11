《異動股》比亞迪跌近５％失守２０天線，報３０４﹒８元

《經濟通通訊社１１日專訊》比亞迪（０１２１１）跌４﹒９９％，報３０４﹒８元，跌穿

２０天線（３０９﹒２５元），最低價３０４﹒４元，最高價３１８元；成交３２１﹒７萬股，

成交金額９﹒９５億元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２﹒８３億元。現時最大淨

被動買入券商為富途證券國際，金額４８９９﹒２２萬元，加權平均成交價３０９﹒４３９元；

現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３１１３﹒５５萬元，加權平均成交價３０７﹒９７６元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒２２％。

現時，恒生指數報２１２１７，跌５０８點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報７３５９，

跌１９２點或２﹒５４％；恒生科技指數報４６５９，跌１４９點或３﹒１１％；主板成交

４２５﹒７８億元。

上證綜合指數報３３１７，跌３８點或１﹒１５％，成交２０２９﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２６３７，跌２１９點或１﹒７１％，成交１４７７﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３０４﹒８００ 變動 －４﹒９９％

最高價 ３１８﹒０００ 最低價 ３０４﹒４００

成交股數 ３２１﹒７萬股 成交金額 ９﹒９５億

１０天平均 ３１７﹒５８０ 歷史波幅％ ４１﹒０４１

２０天平均 ３０９﹒２５０ 加權平均價 ３０９﹒２５０

５０天平均 ２７９﹒０１８ ＲＳＩ１４ ５１﹒３７５

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２﹒８３億元；暫連跌２

日，累計跌幅６﹒２２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ３０４﹒８０ －４﹒９９

吉利（００１７５） １６﹒５４ －４﹒８３

力勁（００５５８） １２﹒９０ －５﹒９８

中升（００８８１） ５３﹒９５ －２﹒００

贛鋒鋰業（０１７７２） ７９﹒２０ －４﹒６４

理想汽車（０２０１５） １４６﹒３０ －３﹒３０

廣汽（０２２３８） ７﹒７７ －２﹒１４

長汽（０２３３３） １３﹒４２ －８﹒０８

永達汽車（０３６６９） ７﹒４０ 無升跌

小鵬汽車（０９８６８） １１９﹒３０ －４﹒５６

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（ｅｄ）

