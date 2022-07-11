《異動股》比亞迪跌近５％失守２０天線，報３０４﹒８元

《經濟通通訊社１１日專訊》比亞迪（０１２１１）跌４﹒９９％，報３０４﹒８元，跌穿
２０天線（３０９﹒２５元），最低價３０４﹒４元，最高價３１８元；成交３２１﹒７萬股，
成交金額９﹒９５億元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２﹒８３億元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額４８９９﹒２２萬元，加權平均成交價３０９﹒４３９元；
現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３１１３﹒５５萬元，加權平均成交價３０７﹒９７６元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒２２％。
現時，恒生指數報２１２１７，跌５０８點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報７３５９，
跌１９２點或２﹒５４％；恒生科技指數報４６５９，跌１４９點或３﹒１１％；主板成交
４２５﹒７８億元。
上證綜合指數報３３１７，跌３８點或１﹒１５％，成交２０２９﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２６３７，跌２１９點或１﹒７１％，成交１４７７﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ３０４﹒８００ 變動 －４﹒９９％
最高價 ３１８﹒０００ 最低價 ３０４﹒４００
成交股數 ３２１﹒７萬股 成交金額 ９﹒９５億
１０天平均 ３１７﹒５８０ 歷史波幅％ ４１﹒０４１
２０天平均 ３０９﹒２５０ 加權平均價 ３０９﹒２５０
５０天平均 ２７９﹒０１８ ＲＳＩ１４ ５１﹒３７５
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２﹒８３億元；暫連跌２
日，累計跌幅６﹒２２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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比亞迪（０１２１１） ３０４﹒８０ －４﹒９９
吉利（００１７５） １６﹒５４ －４﹒８３
力勁（００５５８） １２﹒９０ －５﹒９８
中升（００８８１） ５３﹒９５ －２﹒００
贛鋒鋰業（０１７７２） ７９﹒２０ －４﹒６４
理想汽車（０２０１５） １４６﹒３０ －３﹒３０
廣汽（０２２３８） ７﹒７７ －２﹒１４
長汽（０２３３３） １３﹒４２ －８﹒０８
永達汽車（０３６６９） ７﹒４０ 無升跌
小鵬汽車（０９８６８） １１９﹒３０ －４﹒５６
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（ｅｄ）
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