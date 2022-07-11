《異動股》招行跌逾３％失守２０天線，報４７﹒２５元

《經濟通通訊社１１日專訊》招行（０３９６８）跌３﹒０８％，報４７﹒２５元，跌穿
２０天線（４７﹒９５７元），最低價４７﹒２５元，最高價４８﹒４５元；成交３８１﹒９２
萬股，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１４６４﹒２８萬元
。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額１２２１﹒７４萬元，加權平均成交價
４７﹒７０２元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１１５５﹒５５萬元，加權平
均成交價４７﹒６０５元。
現時，恒生指數報２１１９５，跌５２９點或２﹒４４％；恒生中國企業指數報７３４８，
跌２０３點或２﹒６９％；恒生科技指數報４６４７，跌１６１點或３﹒３５％；主板成交
４３６﹒２４億元。
上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２６％，成交２０７５﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２６１３，跌２４３點或１﹒８９％，成交１５１４﹒５億元人民幣。
基本資料
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現價 ４７﹒２５０ 變動 －３﹒０８％
最高價 ４８﹒４５０ 最低價 ４７﹒２５０
成交股數 ３８１﹒９２萬股 成交金額 １﹒８３億
１０天平均 ４９﹒１８７ 歷史波幅％ ３２﹒８３４
２０天平均 ４７﹒９５７ 加權平均價 ４７﹒８４７
５０天平均 ４６﹒２４５ ＲＳＩ１４ ４６﹒１４１
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１４６４﹒２８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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招行（０３９６８） ４７﹒２５ －３﹒０８
建行（００９３９） ５﹒１７ －０﹒３９
中信銀行（００９９８） ３﹒３９ －０﹒８８
農行（０１２８８） ２﹒６８ －０﹒７４
工行（０１３９８） ４﹒２６ －０﹒４７
郵儲行（０１６５８） ５﹒６９ －０﹒７０
民行（０１９８８） ２﹒６７ 無升跌
中銀（０２３８８） ２８﹒９５ －０﹒５２
交銀（０３３２８） ４﹒８０ －０﹒８３
中行（０３９８８） ２﹒８５ －０﹒７０
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（ｅｄ）
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