《異動股》招行跌逾３％失守２０天線，報４７﹒２５元

《經濟通通訊社１１日專訊》招行（０３９６８）跌３﹒０８％，報４７﹒２５元，跌穿

２０天線（４７﹒９５７元），最低價４７﹒２５元，最高價４８﹒４５元；成交３８１﹒９２

萬股，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１４６４﹒２８萬元

。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額１２２１﹒７４萬元，加權平均成交價

４７﹒７０２元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１１５５﹒５５萬元，加權平

均成交價４７﹒６０５元。

現時，恒生指數報２１１９５，跌５２９點或２﹒４４％；恒生中國企業指數報７３４８，

跌２０３點或２﹒６９％；恒生科技指數報４６４７，跌１６１點或３﹒３５％；主板成交

４３６﹒２４億元。

上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２６％，成交２０７５﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２６１３，跌２４３點或１﹒８９％，成交１５１４﹒５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ４７﹒２５０ 變動 －３﹒０８％

最高價 ４８﹒４５０ 最低價 ４７﹒２５０

成交股數 ３８１﹒９２萬股 成交金額 １﹒８３億

１０天平均 ４９﹒１８７ 歷史波幅％ ３２﹒８３４

２０天平均 ４７﹒９５７ 加權平均價 ４７﹒８４７

５０天平均 ４６﹒２４５ ＲＳＩ１４ ４６﹒１４１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１４６４﹒２８萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

招行（０３９６８） ４７﹒２５ －３﹒０８

建行（００９３９） ５﹒１７ －０﹒３９

中信銀行（００９９８） ３﹒３９ －０﹒８８

農行（０１２８８） ２﹒６８ －０﹒７４

工行（０１３９８） ４﹒２６ －０﹒４７

郵儲行（０１６５８） ５﹒６９ －０﹒７０

民行（０１９８８） ２﹒６７ 無升跌

中銀（０２３８８） ２８﹒９５ －０﹒５２

交銀（０３３２８） ４﹒８０ －０﹒８３

中行（０３９８８） ２﹒８５ －０﹒７０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

