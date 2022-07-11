  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
03968 招商銀行
即時 按盤價 跌41.350 -0.650 (-1.548%)
大手異動

11/07/2022 10:34

《異動股》招行跌逾３％失守２０天線，報４７﹒２５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》招行（０３９６８）跌３﹒０８％，報４７﹒２５元，跌穿
２０天線（４７﹒９５７元），最低價４７﹒２５元，最高價４８﹒４５元；成交３８１﹒９２
萬股，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１４６４﹒２８萬元
。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額１２２１﹒７４萬元，加權平均成交價
４７﹒７０２元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１１５５﹒５５萬元，加權平
均成交價４７﹒６０５元。
　　現時，恒生指數報２１１９５，跌５２９點或２﹒４４％；恒生中國企業指數報７３４８，
跌２０３點或２﹒６９％；恒生科技指數報４６４７，跌１６１點或３﹒３５％；主板成交
４３６﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２６％，成交２０７５﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１３，跌２４３點或１﹒８９％，成交１５１４﹒５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４７﹒２５０　變動　　　　－３﹒０８％
　　最高價　　　　　４８﹒４５０　最低價　　　４７﹒２５０
　　成交股數　　３８１﹒９２萬股　成交金額　　　１﹒８３億
　　１０天平均　　　４９﹒１８７　歷史波幅％　３２﹒８３４
　　２０天平均　　　４７﹒９５７　加權平均價　４７﹒８４７
　　５０天平均　　　４６﹒２４５　ＲＳＩ１４　４６﹒１４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１４６４﹒２８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　４７﹒２５　－３﹒０８
　　建行（００９３９）　　　　５﹒１７　－０﹒３９
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒３９　－０﹒８８
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒６８　－０﹒７４
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒２６　－０﹒４７
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒６９　－０﹒７０
　　民行（０１９８８）　　　　２﹒６７　　　無升跌
　　中銀（０２３８８）　　　２８﹒９５　－０﹒５２
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒８０　－０﹒８３
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒８５　－０﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰12/07/2022 09:06  《大手成交》友邦等４家公司上午９：０５市前大手交易

下一篇新聞︰07/07/2022 09:06  《大手成交》藥明生物等９家公司上午９：０５市前大手交易

其他大手異動
More

13/07/2022 11:05  《異動股》碧桂園挫９％，招行跌２％，多地爛尾樓釀業主集體停貸

13/07/2022 10:19  《異動股》招行跌近３％失守５０天線，報４５﹒６元

13/07/2022 09:06  《大手成交》友邦等５家公司上午９：０５市前大手交易

06/07/2022 13:06  《異動股》吉利等２家公司下午１：０５異動

04/07/2022 09:36  《異動股》港交所（３８８）急跌逾４％，保險股、銀行股同捱沽

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金