《異動股》中海外跌近３％失守１０天線，報２４﹒２元

《經濟通通訊社１１日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒８１％，報２４﹒２元，跌穿
１０天線（２４﹒４７５元），最低價２４﹒１５元，最高價２４﹒９元；成交２６３﹒９６萬
股，成交金額６４４３﹒２７萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２０５９﹒４萬
元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額９３２﹒７５萬元，加權平均成交價
２４﹒３８元；現時最大淨被動賣出券商為法國興業證券，金額１９９﹒４２萬元，加權平均成
交價２４﹒３７１元。
現時，恒生指數報２１１８１，跌５４４點或２﹒５１％；恒生中國企業指數報７３４３，
跌２０７點或２﹒７５％；恒生科技指數報４６４６，跌１６２點或３﹒３８％；主板成交
４７３﹒９８億元。
上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２６％，成交２２１４億元人民幣。
深證成份指數報１２６０３，跌２５３點或１﹒９７％，成交１６１３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４﹒２００ 變動 －２﹒８１％
最高價 ２４﹒９００ 最低價 ２４﹒１５０
成交股數 ２６３﹒９６萬股 成交金額 ６４４３﹒２７萬
１０天平均 ２４﹒４７５ 歷史波幅％ ４４﹒４８４
２０天平均 ２３﹒２６８ 加權平均價 ２４﹒４１０
５０天平均 ２２﹒９５０ ＲＳＩ１４ ５５﹒９８４
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２０５９﹒４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２４﹒２０ －２﹒８１
旭輝（００８８４） ３﹒１０ －４﹒０２
龍湖（００９６０） ３３﹒７０ －４﹒１３
新城發展（０１０３０） ３﹒１０ －６﹒９１
潤地（０１１０９） ３５﹒９０ －２﹒９７
時代中國（０１２３３） １﹒９９ －９﹒９５
合景泰富（０１８１３） ２﹒０５ －９﹒２９
碧桂園（０２００７） ４﹒２４ －５﹒９９
萬科（０２２０２） １８﹒３２ －５﹒０８
綠城（０３９００） １６﹒６６ －４﹒２５
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（ｅｄ）
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