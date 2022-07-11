《異動股》中海外跌近３％失守１０天線，報２４﹒２元

《經濟通通訊社１１日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒８１％，報２４﹒２元，跌穿

１０天線（２４﹒４７５元），最低價２４﹒１５元，最高價２４﹒９元；成交２６３﹒９６萬

股，成交金額６４４３﹒２７萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２０５９﹒４萬

元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額９３２﹒７５萬元，加權平均成交價

２４﹒３８元；現時最大淨被動賣出券商為法國興業證券，金額１９９﹒４２萬元，加權平均成

交價２４﹒３７１元。

現時，恒生指數報２１１８１，跌５４４點或２﹒５１％；恒生中國企業指數報７３４３，

跌２０７點或２﹒７５％；恒生科技指數報４６４６，跌１６２點或３﹒３８％；主板成交

４７３﹒９８億元。

上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２６％，成交２２１４億元人民幣。

深證成份指數報１２６０３，跌２５３點或１﹒９７％，成交１６１３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４﹒２００ 變動 －２﹒８１％

最高價 ２４﹒９００ 最低價 ２４﹒１５０

成交股數 ２６３﹒９６萬股 成交金額 ６４４３﹒２７萬

１０天平均 ２４﹒４７５ 歷史波幅％ ４４﹒４８４

２０天平均 ２３﹒２６８ 加權平均價 ２４﹒４１０

５０天平均 ２２﹒９５０ ＲＳＩ１４ ５５﹒９８４

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２０５９﹒４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２４﹒２０ －２﹒８１

旭輝（００８８４） ３﹒１０ －４﹒０２

龍湖（００９６０） ３３﹒７０ －４﹒１３

新城發展（０１０３０） ３﹒１０ －６﹒９１

潤地（０１１０９） ３５﹒９０ －２﹒９７

時代中國（０１２３３） １﹒９９ －９﹒９５

合景泰富（０１８１３） ２﹒０５ －９﹒２９

碧桂園（０２００７） ４﹒２４ －５﹒９９

萬科（０２２０２） １８﹒３２ －５﹒０８

綠城（０３９００） １６﹒６６ －４﹒２５

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（ｅｄ）

