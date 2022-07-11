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00688 中國海外發展
即時 按盤價 跌22.200 -0.900 (-3.896%)
大手異動

11/07/2022 10:44

《異動股》中海外跌近３％失守１０天線，報２４﹒２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒８１％，報２４﹒２元，跌穿
１０天線（２４﹒４７５元），最低價２４﹒１５元，最高價２４﹒９元；成交２６３﹒９６萬
股，成交金額６４４３﹒２７萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２０５９﹒４萬
元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額９３２﹒７５萬元，加權平均成交價
２４﹒３８元；現時最大淨被動賣出券商為法國興業證券，金額１９９﹒４２萬元，加權平均成
交價２４﹒３７１元。
　　現時，恒生指數報２１１８１，跌５４４點或２﹒５１％；恒生中國企業指數報７３４３，
跌２０７點或２﹒７５％；恒生科技指數報４６４６，跌１６２點或３﹒３８％；主板成交
４７３﹒９８億元。
　　上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２６％，成交２２１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０３，跌２５３點或１﹒９７％，成交１６１３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２４﹒２００　變動　　　　　　－２﹒８１％
　　最高價　　　　　２４﹒９００　最低價　　　　　２４﹒１５０
　　成交股數　　２６３﹒９６萬股　成交金額　　６４４３﹒２７萬
　　１０天平均　　　２４﹒４７５　歷史波幅％　　　４４﹒４８４
　　２０天平均　　　２３﹒２６８　加權平均價　　　２４﹒４１０
　　５０天平均　　　２２﹒９５０　ＲＳＩ１４　　　５５﹒９８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２０５９﹒４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　２４﹒２０　－２﹒８１
　　旭輝（００８８４）　　　　３﹒１０　－４﹒０２
　　龍湖（００９６０）　　　３３﹒７０　－４﹒１３
　　新城發展（０１０３０）　　３﹒１０　－６﹒９１
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒９０　－２﹒９７
　　時代中國（０１２３３）　　１﹒９９　－９﹒９５
　　合景泰富（０１８１３）　　２﹒０５　－９﹒２９
　　碧桂園（０２００７）　　　４﹒２４　－５﹒９９
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒３２　－５﹒０８
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒６６　－４﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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