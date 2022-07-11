《異動股》火幣（１６１１）升逾２３％突破１００天線，報６元

《經濟通通訊社１１日專訊》火幣（０１６１１）升２３﹒２％，報６元，升穿１００天線
（５﹒３２６元），最高價６元，最低價４﹒３５元；成交１３３﹒４６萬股，成交金額
６９６﹒２萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入３５﹒３２萬元。現時最大淨被動
買入券商為中國銀河國際，金額３８﹒０５萬元，加權平均成交價５﹒４３６元；現時最大淨被
動賣出券商為寶生證券，金額１２﹒６１萬元，加權平均成交價５﹒２３５元。
現時，恒生指數報２１１５９，跌５６６點或２﹒６１％；恒生中國企業指數報７３３５，
跌２１６點或２﹒８７％；恒生科技指數報４６４１，跌１６７點或３﹒４８％；主板成交
４９５﹒５８億元。
上證綜合指數報３３０９，跌４６點或１﹒３８％，成交２３１４﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２５７６，跌２８１點或２﹒１９％，成交１６８０﹒４５億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒０００ 變動 ＋２３﹒２０％
最高價 ６﹒０００ 最低價 ４﹒３５０
成交股數 １３３﹒４６萬股 成交金額 ６９６﹒２萬
１０天平均 ４﹒３８３ 歷史波幅％ ２４９﹒９３９
２０天平均 ４﹒１９３ 加權平均價 ５﹒２１７
５０天平均 ４﹒３５３ ＲＳＩ１４ ６３﹒８０５
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入３５﹒３２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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火幣（０１６１１） ６﹒０００ ＋２３﹒２０
建滔集團（００１４８） ２８﹒７５０ －１﹒８８
京城機電（００１８７） ４﹒０６０ ＋１﹒７５
力勁（００５５８） １２﹒７８０ －６﹒８５
信義玻璃（００８６８） １７﹒３００ －５﹒６７
洛玻（０１１０８） １２﹒５８０ －４﹒４１
香港航科（０１７２５） １６﹒５００ －２﹒９４
海天（０１８８２） １９﹒５２０ －２﹒０１
建滔積層板（０１８８８） ９﹒５００ －１﹒９６
融科（０２３２３） ０﹒０７８ －２２﹒００
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（ｅｄ）
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