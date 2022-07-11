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01611 火幣科技
即時 按盤價 跌4.200 -0.400 (-8.696%)
大手異動

11/07/2022 10:51

《異動股》火幣（１６１１）升逾２３％突破１００天線，報６元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》火幣（０１６１１）升２３﹒２％，報６元，升穿１００天線
（５﹒３２６元），最高價６元，最低價４﹒３５元；成交１３３﹒４６萬股，成交金額
６９６﹒２萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入３５﹒３２萬元。現時最大淨被動
買入券商為中國銀河國際，金額３８﹒０５萬元，加權平均成交價５﹒４３６元；現時最大淨被
動賣出券商為寶生證券，金額１２﹒６１萬元，加權平均成交價５﹒２３５元。
　　現時，恒生指數報２１１５９，跌５６６點或２﹒６１％；恒生中國企業指數報７３３５，
跌２１６點或２﹒８７％；恒生科技指數報４６４１，跌１６７點或３﹒４８％；主板成交
４９５﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３３０９，跌４６點或１﹒３８％，成交２３１４﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７６，跌２８１點或２﹒１９％，成交１６８０﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　６﹒０００　變動　　　　＋２３﹒２０％
　　最高價　　　　　　６﹒０００　最低價　　　　　４﹒３５０
　　成交股數　　１３３﹒４６萬股　成交金額　　　６９６﹒２萬
　　１０天平均　　　　４﹒３８３　歷史波幅％　２４９﹒９３９
　　２０天平均　　　　４﹒１９３　加權平均價　　　５﹒２１７
　　５０天平均　　　　４﹒３５３　ＲＳＩ１４　　６３﹒８０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入３５﹒３２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　火幣（０１６１１）　　　　　６﹒０００　＋２３﹒２０
　　建滔集團（００１４８）　　２８﹒７５０　　－１﹒８８
　　京城機電（００１８７）　　　４﹒０６０　　＋１﹒７５
　　力勁（００５５８）　　　　１２﹒７８０　　－６﹒８５
　　信義玻璃（００８６８）　　１７﹒３００　　－５﹒６７
　　洛玻（０１１０８）　　　　１２﹒５８０　　－４﹒４１
　　香港航科（０１７２５）　　１６﹒５００　　－２﹒９４
　　海天（０１８８２）　　　　１９﹒５２０　　－２﹒０１
　　建滔積層板（０１８８８）　　９﹒５００　　－１﹒９６
　　融科（０２３２３）　　　　　０﹒０７８　－２２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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