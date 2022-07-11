《異動股》火幣（１６１１）升逾２３％突破１００天線，報６元

《經濟通通訊社１１日專訊》火幣（０１６１１）升２３﹒２％，報６元，升穿１００天線

（５﹒３２６元），最高價６元，最低價４﹒３５元；成交１３３﹒４６萬股，成交金額

６９６﹒２萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入３５﹒３２萬元。現時最大淨被動

買入券商為中國銀河國際，金額３８﹒０５萬元，加權平均成交價５﹒４３６元；現時最大淨被

動賣出券商為寶生證券，金額１２﹒６１萬元，加權平均成交價５﹒２３５元。

現時，恒生指數報２１１５９，跌５６６點或２﹒６１％；恒生中國企業指數報７３３５，

跌２１６點或２﹒８７％；恒生科技指數報４６４１，跌１６７點或３﹒４８％；主板成交

４９５﹒５８億元。

上證綜合指數報３３０９，跌４６點或１﹒３８％，成交２３１４﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２５７６，跌２８１點或２﹒１９％，成交１６８０﹒４５億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒０００ 變動 ＋２３﹒２０％

最高價 ６﹒０００ 最低價 ４﹒３５０

成交股數 １３３﹒４６萬股 成交金額 ６９６﹒２萬

１０天平均 ４﹒３８３ 歷史波幅％ ２４９﹒９３９

２０天平均 ４﹒１９３ 加權平均價 ５﹒２１７

５０天平均 ４﹒３５３ ＲＳＩ１４ ６３﹒８０５

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入３５﹒３２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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火幣（０１６１１） ６﹒０００ ＋２３﹒２０

建滔集團（００１４８） ２８﹒７５０ －１﹒８８

京城機電（００１８７） ４﹒０６０ ＋１﹒７５

力勁（００５５８） １２﹒７８０ －６﹒８５

信義玻璃（００８６８） １７﹒３００ －５﹒６７

洛玻（０１１０８） １２﹒５８０ －４﹒４１

香港航科（０１７２５） １６﹒５００ －２﹒９４

海天（０１８８２） １９﹒５２０ －２﹒０１

建滔積層板（０１８８８） ９﹒５００ －１﹒９６

融科（０２３２３） ０﹒０７８ －２２﹒００

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（ｅｄ）

