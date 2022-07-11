《異動股》海信（００９２１）漲近１１％，報９﹒５元

《經濟通通訊社１１日專訊》海信（００９２１）升１０﹒８５％，報９﹒５元，最高價

９﹒６元，創１個月新高，最低價８﹒５５元；成交１０６﹒２萬股，成交金額９５２﹒９８萬

元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４８３﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國創盈市場服務，金額３９﹒７４萬元，加權平均成交價８﹒８５３元；現時最大淨被動賣出

券商為摩根大通，金額４９﹒０８萬元，加權平均成交價８﹒９５８元。

現時，恒生指數報２１１３２，跌５９３點或２﹒７３％；恒生中國企業指數報７３２２，

跌２２９點或３﹒０４％；恒生科技指數報４６３１，跌１７６點或３﹒６７％；主板成交

５０６﹒４４億元。

上證綜合指數報３３０９，跌４６點或１﹒３８％，成交２３５５﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２５７４，跌２８２點或２﹒２％，成交１７０９﹒６６億元人民幣。



基本資料

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現價 ９﹒５００ 變動 ＋１０﹒８５％

最高價 ９﹒６００ 最低價 ８﹒５５０

成交股數 １０６﹒２萬股 成交金額 ９５２﹒９８萬

１０天平均 ８﹒６５８ 歷史波幅％ ４７﹒９９６

２０天平均 ８﹒０９２ 加權平均價 ８﹒９７４

５０天平均 ７﹒７３８ ＲＳＩ１４ ７１﹒２２０

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４８３﹒４３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海信（００９２１） ９﹒５０ ＋１０﹒８５

國美零售（００４９３） ０﹒３６ －４﹒００

創科（００６６９） ８６﹒００ －３﹒３２

創維（００７５１） ４﹒５９ ＋５﹒７６

ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒８１ －０﹒７８

ＪＳ環球（０１６９１） ９﹒４１ －１﹒９８

小米（０１８１０） １２﹒９８ －３﹒５７

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ４﹒９６ ＋１﹒２２

海爾智家（０６６９０） ２７﹒６５ －０﹒３６

思摩爾（０６９６９） ２２﹒４０ －４﹒２７

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（ｅｄ）

