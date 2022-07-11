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00921 海信家電
即時 按盤價 跌8.550 -0.270 (-3.061%)
大手異動

11/07/2022 10:54

《異動股》海信（００９２１）漲近１１％，報９﹒５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》海信（００９２１）升１０﹒８５％，報９﹒５元，最高價
９﹒６元，創１個月新高，最低價８﹒５５元；成交１０６﹒２萬股，成交金額９５２﹒９８萬
元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４８３﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額３９﹒７４萬元，加權平均成交價８﹒８５３元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根大通，金額４９﹒０８萬元，加權平均成交價８﹒９５８元。
　　現時，恒生指數報２１１３２，跌５９３點或２﹒７３％；恒生中國企業指數報７３２２，
跌２２９點或３﹒０４％；恒生科技指數報４６３１，跌１７６點或３﹒６７％；主板成交
５０６﹒４４億元。
　　上證綜合指數報３３０９，跌４６點或１﹒３８％，成交２３５５﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７４，跌２８２點或２﹒２％，成交１７０９﹒６６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９﹒５００　變動　　　　＋１０﹒８５％
　　最高價　　　　　９﹒６００　最低價　　　　　８﹒５５０
　　成交股數　　１０６﹒２萬股　成交金額　　９５２﹒９８萬
　　１０天平均　　　８﹒６５８　歷史波幅％　　４７﹒９９６
　　２０天平均　　　８﹒０９２　加權平均價　　　８﹒９７４
　　５０天平均　　　７﹒７３８　ＲＳＩ１４　　７１﹒２２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４８３﹒４３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海信（００９２１）　　　　　　９﹒５０　＋１０﹒８５
　　國美零售（００４９３）　　　　０﹒３６　　－４﹒００
　　創科（００６６９）　　　　　８６﹒００　　－３﹒３２
　　創維（００７５１）　　　　　　４﹒５９　　＋５﹒７６
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　３﹒８１　　－０﹒７８
　　ＪＳ環球（０１６９１）　　　　９﹒４１　　－１﹒９８
　　小米（０１８１０）　　　　　１２﹒９８　　－３﹒５７
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　４﹒９６　　＋１﹒２２
　　海爾智家（０６６９０）　　　２７﹒６５　　－０﹒３６
　　思摩爾（０６９６９）　　　　２２﹒４０　　－４﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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