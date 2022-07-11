《異動股》海信（００９２１）漲近１１％，報９﹒５元

《經濟通通訊社１１日專訊》海信（００９２１）升１０﹒８５％，報９﹒５元，最高價
９﹒６元，創１個月新高，最低價８﹒５５元；成交１０６﹒２萬股，成交金額９５２﹒９８萬
元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４８３﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額３９﹒７４萬元，加權平均成交價８﹒８５３元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根大通，金額４９﹒０８萬元，加權平均成交價８﹒９５８元。
現時，恒生指數報２１１３２，跌５９３點或２﹒７３％；恒生中國企業指數報７３２２，
跌２２９點或３﹒０４％；恒生科技指數報４６３１，跌１７６點或３﹒６７％；主板成交
５０６﹒４４億元。
上證綜合指數報３３０９，跌４６點或１﹒３８％，成交２３５５﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２５７４，跌２８２點或２﹒２％，成交１７０９﹒６６億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒５００ 變動 ＋１０﹒８５％
最高價 ９﹒６００ 最低價 ８﹒５５０
成交股數 １０６﹒２萬股 成交金額 ９５２﹒９８萬
１０天平均 ８﹒６５８ 歷史波幅％ ４７﹒９９６
２０天平均 ８﹒０９２ 加權平均價 ８﹒９７４
５０天平均 ７﹒７３８ ＲＳＩ１４ ７１﹒２２０
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４８３﹒４３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海信（００９２１） ９﹒５０ ＋１０﹒８５
國美零售（００４９３） ０﹒３６ －４﹒００
創科（００６６９） ８６﹒００ －３﹒３２
創維（００７５１） ４﹒５９ ＋５﹒７６
ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒８１ －０﹒７８
ＪＳ環球（０１６９１） ９﹒４１ －１﹒９８
小米（０１８１０） １２﹒９８ －３﹒５７
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ４﹒９６ ＋１﹒２２
海爾智家（０６６９０） ２７﹒６５ －０﹒３６
思摩爾（０６９６９） ２２﹒４０ －４﹒２７
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（ｅｄ）
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