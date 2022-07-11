《中概異動》京東集團挫逾５％失守１００天線，報２３３﹒４元

《經濟通通訊社１１日專訊》京東集團（０９６１８）跌５﹒０４％，報２３３﹒４元，較
ＡＤＲ收市低４﹒１％，跌穿１００天線（２３６﹒００２元），最低價２３３﹒２元，創１個
月新低，最高價２４０元；成交３１４﹒２５萬股，成交金額７﹒４４億元；主動買沽比率
５５：４５，資金淨主動買入６２０１﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，
金額２０２３﹒２１萬元，加權平均成交價２３６﹒２８１元；現時最大淨被動賣出券商為高盛
亞洲證券，金額６５９５﹒８４萬元，加權平均成交價２３６﹒１５７元。以現價計，該股暫連
跌５日，累計跌幅１０﹒９２％。
現時，恒生指數報２１１０８，跌６１７點或２﹒８４％；恒生中國企業指數報７３１３，
跌２３８點或３﹒１５％；恒生科技指數報４６２３，跌１８４點或３﹒８４％；主板成交
５１８﹒６２億元。
上證綜合指數報３３０６，跌４９點或１﹒４８％，成交２３９８﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２５５４，跌３０２點或２﹒３５％，成交１７４２﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３３﹒４００ 變動 －５﹒０４％
最高價 ２４０﹒０００ 最低價 ２３３﹒２００
成交股數 ３１４﹒２５萬股 成交金額 ７﹒４４億
１０天平均 ２５２﹒７６０ 歷史波幅％ ５２﹒８８８
２０天平均 ２５０﹒５６０ 加權平均價 ２３６﹒７３７
５０天平均 ２３１﹒９８４ ＲＳＩ１４ ４４﹒０４５
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入
６２０１﹒７７萬元；暫連跌５日，累計跌幅１０﹒９２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東集團（０９６１８） ２３３﹒４０ －５﹒０４
騰訊（００７００） ３４２﹒２０ －２﹒９５
快手（０１０２４） ８３﹒０５ －４﹒１０
小米（０１８１０） １２﹒９８ －３﹒５７
理想汽車（０２０１５） １４４﹒７０ －４﹒３６
美團（０３６９０） １８１﹒４０ －５﹒６７
小鵬汽車（０９８６８） １１７﹒２０ －６﹒２４
百度（０９８８８） １４４﹒５０ －３﹒６７
阿里（０９９８８） １１３﹒４０ －６﹒２８
網易（０９９９９） １３７﹒８０ －１﹒７１
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（ｅｄ）
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