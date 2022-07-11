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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌236.600 -7.400 (-3.033%)
大手異動

11/07/2022 10:57

《中概異動》京東集團挫逾５％失守１００天線，報２３３﹒４元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》京東集團（０９６１８）跌５﹒０４％，報２３３﹒４元，較
ＡＤＲ收市低４﹒１％，跌穿１００天線（２３６﹒００２元），最低價２３３﹒２元，創１個
月新低，最高價２４０元；成交３１４﹒２５萬股，成交金額７﹒４４億元；主動買沽比率
５５：４５，資金淨主動買入６２０１﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，
金額２０２３﹒２１萬元，加權平均成交價２３６﹒２８１元；現時最大淨被動賣出券商為高盛
亞洲證券，金額６５９５﹒８４萬元，加權平均成交價２３６﹒１５７元。以現價計，該股暫連
跌５日，累計跌幅１０﹒９２％。
　　現時，恒生指數報２１１０８，跌６１７點或２﹒８４％；恒生中國企業指數報７３１３，
跌２３８點或３﹒１５％；恒生科技指數報４６２３，跌１８４點或３﹒８４％；主板成交
５１８﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３３０６，跌４９點或１﹒４８％，成交２３９８﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５４，跌３０２點或２﹒３５％，成交１７４２﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２３３﹒４００　變動　　　　　－５﹒０４％
　　最高價　　　　２４０﹒０００　最低價　　　２３３﹒２００
　　成交股數　　３１４﹒２５萬股　成交金額　　　　７﹒４４億
　　１０天平均　　２５２﹒７６０　歷史波幅％　　５２﹒８８８
　　２０天平均　　２５０﹒５６０　加權平均價　２３６﹒７３７
　　５０天平均　　２３１﹒９８４　ＲＳＩ１４　　４４﹒０４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入
６２０１﹒７７萬元；暫連跌５日，累計跌幅１０﹒９２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２３３﹒４０　－５﹒０４
　　騰訊（００７００）　　　３４２﹒２０　－２﹒９５
　　快手（０１０２４）　　　　８３﹒０５　－４﹒１０
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９８　－３﹒５７
　　理想汽車（０２０１５）　１４４﹒７０　－４﹒３６
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒４０　－５﹒６７
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１７﹒２０　－６﹒２４
　　百度（０９８８８）　　　１４４﹒５０　－３﹒６７
　　阿里（０９９８８）　　　１１３﹒４０　－６﹒２８
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒８０　－１﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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