《經濟通通訊社１１日專訊》金風（０２２０８）於１０：５７ａｍ錄得１手４６８﹒２４
萬股交叉盤，每股造１４﹒０８元，與上日收市價相同，涉資６５９２﹒８２萬元。
金風現價跌３﹒５５％，報１３﹒５８元；成交７６７﹒３４萬股，成交金額１﹒０７億元
，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７１８﹒５５萬元。（ｒｗ）
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11/07/2022 10:58
《大手成交》金風一手約４６８萬股交叉盤，涉資６５９３萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》金風（０２２０８）於１０：５７ａｍ錄得１手４６８﹒２４
萬股交叉盤，每股造１４﹒０８元，與上日收市價相同，涉資６５９２﹒８２萬元。
金風現價跌３﹒５５％，報１３﹒５８元；成交７６７﹒３４萬股，成交金額１﹒０７億元
，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７１８﹒５５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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