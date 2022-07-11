《異動股》合景泰富（０１８１３）跌近１０％，報２﹒０４元

《經濟通通訊社１１日專訊》合景泰富（０１８１３）跌９﹒７３％，報２﹒０４元，最低
價２﹒０３元，最高價２﹒２５元；成交１３１４﹒３萬股，成交金額２７４３﹒８９萬元；主
動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出４４３﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國
際證券，金額１７４﹒９９萬元，加權平均成交價２﹒０７５元；現時最大淨被動賣出券商為高
盛亞洲證券，金額２４９﹒９９萬元，加權平均成交價２﹒０８６元。
現時，恒生指數報２１１１３，跌６１１點或２﹒８２％；恒生中國企業指數報７３１６，
跌２３５點或３﹒１２％；恒生科技指數報４６２５，跌１８２點或３﹒８％；主板成交
５２４﹒８６億元。
上證綜合指數報３３０４，跌５１點或１﹒５２％，成交２４２２﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２５４８，跌３０８點或２﹒４％，成交１７６１﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒０４０ 變動 －９﹒７３％
最高價 ２﹒２５０ 最低價 ２﹒０３０
成交股數 １３１４﹒３萬股 成交金額 ２７４３﹒８９萬
１０天平均 ２﹒３４０ 歷史波幅％ ７９﹒８５６
２０天平均 ２﹒２９８ 加權平均價 ２﹒０８８
５０天平均 ２﹒４４４ ＲＳＩ１４ ３６﹒１４１
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股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出４４３﹒９９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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合景泰富（０１８１３） ２﹒０４ －９﹒７３
中海外（００６８８） ２４﹒２０ －２﹒８１
中國金茂（００８１７） ２﹒０２ －４﹒７２
旭輝（００８８４） ３﹒１４ －２﹒７９
龍湖（００９６０） ３３﹒６５ －４﹒２７
新城發展（０１０３０） ３﹒１０ －６﹒９１
潤地（０１１０９） ３５﹒８５ －３﹒１１
碧桂園（０２００７） ４﹒２３ －６﹒２１
萬科（０２２０２） １８﹒３４ －４﹒９７
綠城（０３９００） １６﹒５６ －４﹒８３
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（ｅｄ）
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