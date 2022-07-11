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01833 平安好醫生
即時 按盤價 跌22.250 -0.550 (-2.412%)
大手異動

11/07/2022 11:00

《異動股》平安好醫生跌逾４％失守２０天線，報２２﹒４５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》平安好醫生（０１８３３）跌４﹒４７％，報２２﹒４５元，
跌穿２０天線（２２﹒５６８元），最低價２２﹒３元，最高價２３﹒１５元；成交
２５５﹒７７萬股，成交金額５８０５﹒０７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出
３６６﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額６３５﹒０７萬元，加權平
均成交價２２﹒７５７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４９５﹒８４萬元，加權
平均成交價２２﹒６９７元。
　　現時，恒生指數報２１１１６，跌６０９點或２﹒８％；恒生中國企業指數報７３１６，跌
２３５點或３﹒１２％；恒生科技指數報４６２６，跌１８１點或３﹒７８％；主板成交
５２９﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３３０５，跌５０點或１﹒５２％，成交２４４４﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５０，跌３０７點或２﹒３９％，成交１７７７﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒４５０　變動　　　　　　－４﹒４７％
　　最高價　　　　　２３﹒１５０　最低價　　　　　２２﹒３００
　　成交股數　　２５５﹒７７萬股　成交金額　　５８０５﹒０７萬
　　１０天平均　　　２３﹒３８０　歷史波幅％　　　４２﹒７９４
　　２０天平均　　　２２﹒５６８　加權平均價　　　２２﹒６９６
　　５０天平均　　　２０﹒５０１　ＲＳＩ１４　　　５２﹒１２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３６６﹒５８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平安好醫生（０１８３３）　２２﹒４５　－４﹒４７
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒３４　－３﹒４４
　　中生製藥（０１１７７）　　　５﹒３４　＋１﹒５２
　　信達生物（０１８０１）　　３６﹒１５　－１﹒７７
　　復星醫藥（０２１９６）　　３２﹒２０　－１﹒５３
　　藥明生物（０２２６９）　　７７﹒５５　－３﹒０６
　　翰森製藥（０３６９２）　　１６﹒２６　－２﹒７５
　　海吉亞（０６０７８）　　　４７﹒９０　－３﹒１３
　　京東健康（０６６１８）　　６１﹒５５　－２﹒７６
　　康方生物（０９９２６）　　２３﹒９５　－２﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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