《異動股》平安好醫生跌逾４％失守２０天線，報２２﹒４５元

《經濟通通訊社１１日專訊》平安好醫生（０１８３３）跌４﹒４７％，報２２﹒４５元，

跌穿２０天線（２２﹒５６８元），最低價２２﹒３元，最高價２３﹒１５元；成交

２５５﹒７７萬股，成交金額５８０５﹒０７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出

３６６﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額６３５﹒０７萬元，加權平

均成交價２２﹒７５７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４９５﹒８４萬元，加權

平均成交價２２﹒６９７元。

現時，恒生指數報２１１１６，跌６０９點或２﹒８％；恒生中國企業指數報７３１６，跌

２３５點或３﹒１２％；恒生科技指數報４６２６，跌１８１點或３﹒７８％；主板成交

５２９﹒５４億元。

上證綜合指數報３３０５，跌５０點或１﹒５２％，成交２４４４﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２５５０，跌３０７點或２﹒３９％，成交１７７７﹒４５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒４５０ 變動 －４﹒４７％

最高價 ２３﹒１５０ 最低價 ２２﹒３００

成交股數 ２５５﹒７７萬股 成交金額 ５８０５﹒０７萬

１０天平均 ２３﹒３８０ 歷史波幅％ ４２﹒７９４

２０天平均 ２２﹒５６８ 加權平均價 ２２﹒６９６

５０天平均 ２０﹒５０１ ＲＳＩ１４ ５２﹒１２８

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３６６﹒５８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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平安好醫生（０１８３３） ２２﹒４５ －４﹒４７

阿里健康（００２４１） ５﹒３４ －３﹒４４

中生製藥（０１１７７） ５﹒３４ ＋１﹒５２

信達生物（０１８０１） ３６﹒１５ －１﹒７７

復星醫藥（０２１９６） ３２﹒２０ －１﹒５３

藥明生物（０２２６９） ７７﹒５５ －３﹒０６

翰森製藥（０３６９２） １６﹒２６ －２﹒７５

海吉亞（０６０７８） ４７﹒９０ －３﹒１３

京東健康（０６６１８） ６１﹒５５ －２﹒７６

康方生物（０９９２６） ２３﹒９５ －２﹒４４

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（ｅｄ）

