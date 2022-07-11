《異動股》平安好醫生跌逾４％失守２０天線，報２２﹒４５元

《經濟通通訊社１１日專訊》平安好醫生（０１８３３）跌４﹒４７％，報２２﹒４５元，
跌穿２０天線（２２﹒５６８元），最低價２２﹒３元，最高價２３﹒１５元；成交
２５５﹒７７萬股，成交金額５８０５﹒０７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出
３６６﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額６３５﹒０７萬元，加權平
均成交價２２﹒７５７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４９５﹒８４萬元，加權
平均成交價２２﹒６９７元。
現時，恒生指數報２１１１６，跌６０９點或２﹒８％；恒生中國企業指數報７３１６，跌
２３５點或３﹒１２％；恒生科技指數報４６２６，跌１８１點或３﹒７８％；主板成交
５２９﹒５４億元。
上證綜合指數報３３０５，跌５０點或１﹒５２％，成交２４４４﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２５５０，跌３０７點或２﹒３９％，成交１７７７﹒４５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒４５０ 變動 －４﹒４７％
最高價 ２３﹒１５０ 最低價 ２２﹒３００
成交股數 ２５５﹒７７萬股 成交金額 ５８０５﹒０７萬
１０天平均 ２３﹒３８０ 歷史波幅％ ４２﹒７９４
２０天平均 ２２﹒５６８ 加權平均價 ２２﹒６９６
５０天平均 ２０﹒５０１ ＲＳＩ１４ ５２﹒１２８
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３６６﹒５８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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平安好醫生（０１８３３） ２２﹒４５ －４﹒４７
阿里健康（００２４１） ５﹒３４ －３﹒４４
中生製藥（０１１７７） ５﹒３４ ＋１﹒５２
信達生物（０１８０１） ３６﹒１５ －１﹒７７
復星醫藥（０２１９６） ３２﹒２０ －１﹒５３
藥明生物（０２２６９） ７７﹒５５ －３﹒０６
翰森製藥（０３６９２） １６﹒２６ －２﹒７５
海吉亞（０６０７８） ４７﹒９０ －３﹒１３
京東健康（０６６１８） ６１﹒５５ －２﹒７６
康方生物（０９９２６） ２３﹒９５ －２﹒４４
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（ｅｄ）
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