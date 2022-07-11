《異動股》碧桂園服務挫逾１０％失守５０天線，報２９﹒３５元

《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌１０﹒１１％，報２９﹒３５元
，跌穿５０天線（３０﹒５６３元），最低價２９﹒３５元，最高價３２﹒８元；成交
１００１﹒０８萬股，成交金額３﹒０２億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出
６８３３﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額１７７１﹒３５萬元，加權
平均成交價３０﹒０９３元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１０８８﹒７９萬
元，加權平均成交價３０﹒０７９元。
現時，恒生指數報２１０９９，跌６２６點或２﹒８８％；恒生中國企業指數報７３１１，
跌２４０點或３﹒１８％；恒生科技指數報４６２０，跌１８７點或３﹒９％；主板成交
５３３﹒３億元。
上證綜合指數報３３０４，跌５１點或１﹒５４％，成交２４５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５４４，跌３１２點或２﹒４３％，成交１７８８﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２９﹒３５０ 變動 －１０﹒１１％
最高價 ３２﹒８００ 最低價 ２９﹒３５０
成交股數 １００１﹒０８萬股 成交金額 ３﹒０２億
１０天平均 ３３﹒３３０ 歷史波幅％ ７６﹒８４２
２０天平均 ３１﹒８２０ 加權平均價 ３０﹒１８８
５０天平均 ３０﹒５６３ ＲＳＩ１４ ４１﹒４４４
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出６８３３﹒９７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２９﹒３５ －１０﹒１１
世茂服務（００８７３） ３﹒０１ －３﹒８３
華潤萬象（０１２０９） ３７﹒１０ －３﹒２６
融創服務（０１５１６） ３﹒７４ －７﹒４３
新城悅（０１７５５） ７﹒９７ －５﹒０１
旭輝永升（０１９９５） ７﹒４５ －９﹒７０
中海物業（０２６６９） ８﹒９９ －２﹒４９
綠城服務（０２８６９） ８﹒６６ －４﹒１０
雅生活（０３３１９） １０﹒６０ －４﹒５０
金科服務（０９６６６） １７﹒７４ －５﹒１３
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（ｅｄ）
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