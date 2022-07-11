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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌22.800 -1.950 (-7.879%)
大手異動

11/07/2022 11:01

《異動股》碧桂園服務挫逾１０％失守５０天線，報２９﹒３５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌１０﹒１１％，報２９﹒３５元
，跌穿５０天線（３０﹒５６３元），最低價２９﹒３５元，最高價３２﹒８元；成交
１００１﹒０８萬股，成交金額３﹒０２億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出
６８３３﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額１７７１﹒３５萬元，加權
平均成交價３０﹒０９３元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１０８８﹒７９萬
元，加權平均成交價３０﹒０７９元。
　　現時，恒生指數報２１０９９，跌６２６點或２﹒８８％；恒生中國企業指數報７３１１，
跌２４０點或３﹒１８％；恒生科技指數報４６２０，跌１８７點或３﹒９％；主板成交
５３３﹒３億元。
　　上證綜合指數報３３０４，跌５１點或１﹒５４％，成交２４５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４４，跌３１２點或２﹒４３％，成交１７８８﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２９﹒３５０　變動　　　　－１０﹒１１％
　　最高價　　　　　　３２﹒８００　最低價　　　　２９﹒３５０
　　成交股數　　１００１﹒０８萬股　成交金額　　　　３﹒０２億
　　１０天平均　　　　３３﹒３３０　歷史波幅％　　７６﹒８４２
　　２０天平均　　　　３１﹒８２０　加權平均價　　３０﹒１８８
　　５０天平均　　　　３０﹒５６３　ＲＳＩ１４　　４１﹒４４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出６８３３﹒９７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　２９﹒３５　－１０﹒１１
　　世茂服務（００８７３）　　　３﹒０１　　－３﹒８３
　　華潤萬象（０１２０９）　　３７﹒１０　　－３﹒２６
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒７４　　－７﹒４３
　　新城悅（０１７５５）　　　　７﹒９７　　－５﹒０１
　　旭輝永升（０１９９５）　　　７﹒４５　　－９﹒７０
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒９９　　－２﹒４９
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒６６　　－４﹒１０
　　雅生活（０３３１９）　　　１０﹒６０　　－４﹒５０
　　金科服務（０９６６６）　　１７﹒７４　　－５﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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