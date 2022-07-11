《中概異動》蔚來跌逾５％失守２０天線，報１６７﹒１元

《經濟通通訊社１１日專訊》蔚來（０９８６６）跌５﹒１１％，報１６７﹒１元，較

ＡＤＲ收市低５﹒８１％，跌穿２０天線（１６８﹒７６元），最低價１６７﹒１元，最高價

１７６﹒１元；成交３２﹒６８萬股，成交金額５５８７﹒０３萬元；主動買沽比率３７：６３

，資金淨主動賣出１４１９﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額７２４﹒８８萬

元，加權平均成交價１７０﹒８２３元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額

３４３﹒４６萬元，加權平均成交價１７０﹒９８３元。

現時，恒生指數報２１１０７，跌６１７點或２﹒８４％；恒生中國企業指數報７３０９，

跌２４２點或３﹒２１％；恒生科技指數報４６１５，跌１９２點或４﹒０１％；主板成交

５８５﹒３億元。

上證綜合指數報３３０２，跌５３點或１﹒５９％，成交２６５３﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１２５４４，跌３１３點或２﹒４４％，成交１９２６﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 １６７﹒１００ 變動 －５﹒１１％

最高價 １７６﹒１００ 最低價 １６７﹒１００

成交股數 ３２﹒６８萬股 成交金額 ５５８７﹒０３萬

１０天平均 １７３﹒９６０ 歷史波幅％ ９２﹒０７３

２０天平均 １６８﹒７６０ 加權平均價 １７０﹒９３６

５０天平均 １４６﹒２６４ ＲＳＩ１４ ５１﹒８０６

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１４１９﹒３６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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蔚來（０９８６６） １６７﹒１ －５﹒１１

騰訊（００７００） ３４２﹒６ －２﹒８４

快手（０１０２４） ８２﹒８ －４﹒３９

小米（０１８１０） １２﹒９ －４﹒１６

理想汽車（０２０１５） １４３﹒５ －５﹒１６

美團（０３６９０） １８１﹒９ －５﹒４１

京東集團（０９６１８） ２３４﹒０ －４﹒８０

小鵬汽車（０９８６８） １１６﹒２ －７﹒０４

阿里（０９９８８） １１３﹒１ －６﹒５３

網易（０９９９９） １３７﹒７ －１﹒７８

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（ｅｄ）

