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09866 蔚來－ＳＷ
即時 按盤價 跌163.900 -1.600 (-0.967%)
大手異動

11/07/2022 11:19

《中概異動》蔚來跌逾５％失守２０天線，報１６７﹒１元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》蔚來（０９８６６）跌５﹒１１％，報１６７﹒１元，較
ＡＤＲ收市低５﹒８１％，跌穿２０天線（１６８﹒７６元），最低價１６７﹒１元，最高價
１７６﹒１元；成交３２﹒６８萬股，成交金額５５８７﹒０３萬元；主動買沽比率３７：６３
，資金淨主動賣出１４１９﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額７２４﹒８８萬
元，加權平均成交價１７０﹒８２３元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額
３４３﹒４６萬元，加權平均成交價１７０﹒９８３元。
　　現時，恒生指數報２１１０７，跌６１７點或２﹒８４％；恒生中國企業指數報７３０９，
跌２４２點或３﹒２１％；恒生科技指數報４６１５，跌１９２點或４﹒０１％；主板成交
５８５﹒３億元。
　　上證綜合指數報３３０２，跌５３點或１﹒５９％，成交２６５３﹒７２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４４，跌３１３點或２﹒４４％，成交１９２６﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１６７﹒１００　變動　　　　　　－５﹒１１％
　　最高價　　　１７６﹒１００　最低價　　　　１６７﹒１００
　　成交股數　　３２﹒６８萬股　成交金額　　５５８７﹒０３萬
　　１０天平均　１７３﹒９６０　歷史波幅％　　　９２﹒０７３
　　２０天平均　１６８﹒７６０　加權平均價　　１７０﹒９３６
　　５０天平均　１４６﹒２６４　ＲＳＩ１４　　　５１﹒８０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１４１９﹒３６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蔚來（０９８６６）　　　１６７﹒１　－５﹒１１
　　騰訊（００７００）　　　３４２﹒６　－２﹒８４
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒８　－４﹒３９
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９　－４﹒１６
　　理想汽車（０２０１５）　１４３﹒５　－５﹒１６
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒９　－５﹒４１
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒０　－４﹒８０
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１６﹒２　－７﹒０４
　　阿里（０９９８８）　　　１１３﹒１　－６﹒５３
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒７　－１﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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