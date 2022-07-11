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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌28.000 -1.850 (-6.198%)
大手異動

11/07/2022 11:20

《異動股》龍湖（９６０）跌近５％失守１０天線，報３３﹒４元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》龍湖（００９６０）跌４﹒９８％，報３３﹒４元，跌穿１０
天線（３４﹒８１１元），最低價３３﹒３５元，最高價３５元；成交１４７﹒３３萬股，成交
金額５０１２﹒４８萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２﹒９７萬元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３９３﹒８７萬元，加權平均成交價３３﹒８７１元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額７２５﹒６３萬元，加權平均成交價３３﹒９７７元。
　　現時，恒生指數報２１１０２，跌６２３點或２﹒８７％；恒生中國企業指數報７３０６，
跌２４４點或３﹒２４％；恒生科技指數報４６１５，跌１９３點或４﹒０２％；主板成交
５８７﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６３％，成交２６６５﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３９，跌３１７點或２﹒４７％，成交１９３３﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３３﹒４００　變動　　　　　　－４﹒９８％
　　最高價　　　　　３５﹒０００　最低價　　　　　３３﹒３５０
　　成交股數　　１４７﹒３３萬股　成交金額　　５０１２﹒４８萬
　　１０天平均　　　３４﹒８１１　歷史波幅％　　　５５﹒７９４
　　２０天平均　　　３３﹒２２８　加權平均價　　　３４﹒０２２
　　５０天平均　　　３５﹒２０３　ＲＳＩ１４　　　４５﹒１９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２﹒９７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　３３﹒４０　　－４﹒９８
　　中海外（００６８８）　　２４﹒００　　－３﹒６１
　　中國金茂（００８１７）　　２﹒０１　　－５﹒１９
　　旭輝（００８８４）　　　　３﹒０２　　－６﹒５０
　　新城發展（０１０３０）　　３﹒１０　　－６﹒９１
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒７０　　－３﹒５１
　　合景泰富（０１８１３）　　２﹒０３　－１０﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　４﹒１７　　－７﹒５４
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒２６　　－５﹒３９
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒５０　　－５﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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