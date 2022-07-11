《異動股》龍湖（９６０）跌近５％失守１０天線，報３３﹒４元

《經濟通通訊社１１日專訊》龍湖（００９６０）跌４﹒９８％，報３３﹒４元，跌穿１０

天線（３４﹒８１１元），最低價３３﹒３５元，最高價３５元；成交１４７﹒３３萬股，成交

金額５０１２﹒４８萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２﹒９７萬元。現時

最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３９３﹒８７萬元，加權平均成交價３３﹒８７１元

；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額７２５﹒６３萬元，加權平均成交價３３﹒９７７元。

現時，恒生指數報２１１０２，跌６２３點或２﹒８７％；恒生中國企業指數報７３０６，

跌２４４點或３﹒２４％；恒生科技指數報４６１５，跌１９３點或４﹒０２％；主板成交

５８７﹒３５億元。

上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６３％，成交２６６５﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３９，跌３１７點或２﹒４７％，成交１９３３﹒４７億元人民幣。



基本資料

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現價 ３３﹒４００ 變動 －４﹒９８％

最高價 ３５﹒０００ 最低價 ３３﹒３５０

成交股數 １４７﹒３３萬股 成交金額 ５０１２﹒４８萬

１０天平均 ３４﹒８１１ 歷史波幅％ ５５﹒７９４

２０天平均 ３３﹒２２８ 加權平均價 ３４﹒０２２

５０天平均 ３５﹒２０３ ＲＳＩ１４ ４５﹒１９４

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２﹒９７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ３３﹒４０ －４﹒９８

中海外（００６８８） ２４﹒００ －３﹒６１

中國金茂（００８１７） ２﹒０１ －５﹒１９

旭輝（００８８４） ３﹒０２ －６﹒５０

新城發展（０１０３０） ３﹒１０ －６﹒９１

潤地（０１１０９） ３５﹒７０ －３﹒５１

合景泰富（０１８１３） ２﹒０３ －１０﹒１８

碧桂園（０２００７） ４﹒１７ －７﹒５４

萬科（０２２０２） １８﹒２６ －５﹒３９

綠城（０３９００） １６﹒５０ －５﹒１７

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（ｅｄ）

