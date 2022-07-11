《異動股》龍湖（９６０）跌近５％失守１０天線，報３３﹒４元

《經濟通通訊社１１日專訊》龍湖（００９６０）跌４﹒９８％，報３３﹒４元，跌穿１０
天線（３４﹒８１１元），最低價３３﹒３５元，最高價３５元；成交１４７﹒３３萬股，成交
金額５０１２﹒４８萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２﹒９７萬元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３９３﹒８７萬元，加權平均成交價３３﹒８７１元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額７２５﹒６３萬元，加權平均成交價３３﹒９７７元。
現時，恒生指數報２１１０２，跌６２３點或２﹒８７％；恒生中國企業指數報７３０６，
跌２４４點或３﹒２４％；恒生科技指數報４６１５，跌１９３點或４﹒０２％；主板成交
５８７﹒３５億元。
上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６３％，成交２６６５﹒２７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３９，跌３１７點或２﹒４７％，成交１９３３﹒４７億元人民幣。
基本資料
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現價 ３３﹒４００ 變動 －４﹒９８％
最高價 ３５﹒０００ 最低價 ３３﹒３５０
成交股數 １４７﹒３３萬股 成交金額 ５０１２﹒４８萬
１０天平均 ３４﹒８１１ 歷史波幅％ ５５﹒７９４
２０天平均 ３３﹒２２８ 加權平均價 ３４﹒０２２
５０天平均 ３５﹒２０３ ＲＳＩ１４ ４５﹒１９４
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２﹒９７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ３３﹒４０ －４﹒９８
中海外（００６８８） ２４﹒００ －３﹒６１
中國金茂（００８１７） ２﹒０１ －５﹒１９
旭輝（００８８４） ３﹒０２ －６﹒５０
新城發展（０１０３０） ３﹒１０ －６﹒９１
潤地（０１１０９） ３５﹒７０ －３﹒５１
合景泰富（０１８１３） ２﹒０３ －１０﹒１８
碧桂園（０２００７） ４﹒１７ －７﹒５４
萬科（０２２０２） １８﹒２６ －５﹒３９
綠城（０３９００） １６﹒５０ －５﹒１７
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（ｅｄ）
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