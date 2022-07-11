《異動股》碧服（６０９８）跌逾１３％為最差藍籌，內地通脹升溫

《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價跌１３﹒０２％，報２８﹒４

元，該股成交約１９１２萬股，涉資５﹒６５億元，盤中高見３２﹒８元，最低見２７﹒９５元

；碧桂園（０２００７）跌９﹒３１％，報４﹒０９元；保利物業（０６０４９）跌３﹒２９％

，報４９﹒９５元；華潤萬象（０１２０９）跌３﹒６５％，報３６﹒９５元。

內地６月份居民消費者價格指數按年上升２﹒５％，升幅較５月份的２﹒１％及預期的

２﹒４％大，生產者價格指數按亦升６﹒１％，較５月份有所放緩，但大於預期的６％，反映內

地通脹有上升壓力。另一方面，澳門因應疫情升溫決定從今天起停市７天，濠賭股受壓。

現時，恒生指數報２１０４０，跌６８５點或跌３﹒１５％，主板成交７３５﹒０９億元。

國企指數報７２８０，跌２７１點或跌３﹒５９％。恒生科技指數報４５９７，跌２１１點或跌

４﹒３９％。

即月期指新報２１０３２，跌６９４點，低水９點。即月國指期貨報７２８０，跌２８６點

，低水１點。即月科指期貨新報４５９６，跌２１４點，低水１點。

上證綜合指數報３３００，跌５６點或跌１﹒６７％，成交３１０８﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２５２８，跌３２８點或跌２﹒５６％，成交２２０６﹒０６億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２８﹒４元 跌１３﹒０２％

碧桂園（０２００７） ４﹒０９元 跌９﹒３１％

保利物業（０６０４９） ４９﹒９５元 跌３﹒２９％

華潤萬象（０１２０９） ３６﹒９５元 跌３﹒６５％

金科服務（０９６６６） １７﹒６４元 跌５﹒６７％

力高健康（０２３７０） １２元 升４﹒３５％

綠城服務（０２８６９） ８﹒６５元 跌４﹒２１％

金茂服務（００８１６） ４﹒４６元 跌３﹒８８％

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（ｐｃ）



