《異動股》碧服（６０９８）跌逾１３％為最差藍籌，內地通脹升溫

《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價跌１３﹒０２％，報２８﹒４
元，該股成交約１９１２萬股，涉資５﹒６５億元，盤中高見３２﹒８元，最低見２７﹒９５元
；碧桂園（０２００７）跌９﹒３１％，報４﹒０９元；保利物業（０６０４９）跌３﹒２９％
，報４９﹒９５元；華潤萬象（０１２０９）跌３﹒６５％，報３６﹒９５元。
內地６月份居民消費者價格指數按年上升２﹒５％，升幅較５月份的２﹒１％及預期的
２﹒４％大，生產者價格指數按亦升６﹒１％，較５月份有所放緩，但大於預期的６％，反映內
地通脹有上升壓力。另一方面，澳門因應疫情升溫決定從今天起停市７天，濠賭股受壓。
現時，恒生指數報２１０４０，跌６８５點或跌３﹒１５％，主板成交７３５﹒０９億元。
國企指數報７２８０，跌２７１點或跌３﹒５９％。恒生科技指數報４５９７，跌２１１點或跌
４﹒３９％。
即月期指新報２１０３２，跌６９４點，低水９點。即月國指期貨報７２８０，跌２８６點
，低水１點。即月科指期貨新報４５９６，跌２１４點，低水１點。
上證綜合指數報３３００，跌５６點或跌１﹒６７％，成交３１０８﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２５２８，跌３２８點或跌２﹒５６％，成交２２０６﹒０６億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２８﹒４元 跌１３﹒０２％
碧桂園（０２００７） ４﹒０９元 跌９﹒３１％
保利物業（０６０４９） ４９﹒９５元 跌３﹒２９％
華潤萬象（０１２０９） ３６﹒９５元 跌３﹒６５％
金科服務（０９６６６） １７﹒６４元 跌５﹒６７％
力高健康（０２３７０） １２元 升４﹒３５％
綠城服務（０２８６９） ８﹒６５元 跌４﹒２１％
金茂服務（００８１６） ４﹒４６元 跌３﹒８８％
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（ｐｃ）
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