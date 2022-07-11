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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌22.800 -1.950 (-7.879%)
大手異動

11/07/2022 13:26

《異動股》碧服（６０９８）跌逾１３％為最差藍籌，內地通脹升溫

　　《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價跌１３﹒０２％，報２８﹒４
元，該股成交約１９１２萬股，涉資５﹒６５億元，盤中高見３２﹒８元，最低見２７﹒９５元
；碧桂園（０２００７）跌９﹒３１％，報４﹒０９元；保利物業（０６０４９）跌３﹒２９％
，報４９﹒９５元；華潤萬象（０１２０９）跌３﹒６５％，報３６﹒９５元。
　　內地６月份居民消費者價格指數按年上升２﹒５％，升幅較５月份的２﹒１％及預期的
２﹒４％大，生產者價格指數按亦升６﹒１％，較５月份有所放緩，但大於預期的６％，反映內
地通脹有上升壓力。另一方面，澳門因應疫情升溫決定從今天起停市７天，濠賭股受壓。
　　現時，恒生指數報２１０４０，跌６８５點或跌３﹒１５％，主板成交７３５﹒０９億元。
國企指數報７２８０，跌２７１點或跌３﹒５９％。恒生科技指數報４５９７，跌２１１點或跌
４﹒３９％。
　　即月期指新報２１０３２，跌６９４點，低水９點。即月國指期貨報７２８０，跌２８６點
，低水１點。即月科指期貨新報４５９６，跌２１４點，低水１點。
　　上證綜合指數報３３００，跌５６點或跌１﹒６７％，成交３１０８﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２８，跌３２８點或跌２﹒５６％，成交２２０６﹒０６億元人民幣

　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２８﹒４元　跌１３﹒０２％
　　碧桂園（０２００７）　　　　４﹒０９元　　跌９﹒３１％
　　保利物業（０６０４９）　　４９﹒９５元　　跌３﹒２９％
　　華潤萬象（０１２０９）　　３６﹒９５元　　跌３﹒６５％
　　金科服務（０９６６６）　　１７﹒６４元　　跌５﹒６７％
　　力高健康（０２３７０）　　　　　１２元　　升４﹒３５％
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒６５元　　跌４﹒２１％
　　金茂服務（００８１６）　　　４﹒４６元　　跌３﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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