《異動股》國藝娛樂漲逾５５％破頂，報０﹒０４５元

《經濟通通訊社１１日專訊》國藝娛樂（０８５８１）升５５﹒１７％，報０﹒０４５元，
最高價０﹒０４５元，創上市新高，最低價０﹒０２１元；成交２５﹒８萬股，成交金額
７６００元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２３１６元。現時最大淨被動買入券商
為富途證券國際，金額１８６０元，加權平均成交價０﹒０２６元；現時最大淨被動賣出券商為
滙豐證券經紀，金額１９２０元，加權平均成交價０﹒０４元。
現時，恒生指數報２１１３８，跌５８７點或２﹒７％；恒生中國企業指數報７３２８，跌
２２３點或２﹒９６％；恒生科技指數報４６３２，跌１７５點或３﹒６５％；主板成交
６２１﹒９億元。
上證綜合指數報３３０７，跌４８點或１﹒４６％，成交２７５９﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２５６７，跌２８９點或２﹒２５％，成交１９８８﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０４５ 變動 ＋５５﹒１７％
最高價 ０﹒０４５ 最低價 ０﹒０２１
成交股數 ２５﹒８萬股 成交金額 ７６００
１０天平均 － 歷史波幅％ －
２０天平均 ０﹒０８３ 加權平均價 ０﹒０３０
５０天平均 ０﹒１１２ ＲＳＩ１４ ５４﹒３０７
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２３１６元
（ｅｄ）
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