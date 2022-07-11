《異動股》國藝娛樂升逾７９％破頂，報０﹒０５２元

《經濟通通訊社１１日專訊》國藝娛樂（０８５８１）升７９﹒３１％，報０﹒０５２元，

最高價０﹒０５元，創上市新高，最低價０﹒０２１元；成交３３﹒４萬股，成交金額１﹒１４

萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２４３６元。現時最大淨被動買入券商為富途

證券國際，金額１８６０元，加權平均成交價０﹒０２６元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證

券經紀，金額１９２０元，加權平均成交價０﹒０４元。

現時，恒生指數報２１１１９，跌６０６點或２﹒７９％；恒生中國企業指數報７３１６，

跌２３４點或３﹒１１％；恒生科技指數報４６２４，跌１８３點或３﹒８２％；主板成交

６２９﹒５３億元。

上證綜合指數報３３０７，跌４８點或１﹒４６％，成交２７５９﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２５６７，跌２８９點或２﹒２５％，成交１９８８﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０５２ 變動 ＋７９﹒３１％

最高價 ０﹒０５０ 最低價 ０﹒０２１

成交股數 ３３﹒４萬股 成交金額 １﹒１４萬

１０天平均 － 歷史波幅％ －

２０天平均 ０﹒０８３ 加權平均價 ０﹒０３４

５０天平均 ０﹒１１２ ＲＳＩ１４ ５８﹒３９８

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２４３６元



（ｅｄ）

