《異動股》國藝娛樂（０８５８１）升逾倍破頂，報０﹒０８８元

《經濟通通訊社１１日專訊》國藝娛樂（０８５８１）升２０３﹒４５％，報０﹒０８８元

，最高價０﹒０８９元，創上市新高，最低價０﹒０２１元；成交４７﹒８萬股，成交金額

２﹒３萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入７６２０元。現時最大淨被動買入券商

為亨達，金額１２００元，加權平均成交價０﹒０５元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經

紀，金額１９２０元，加權平均成交價０﹒０４元。

現時，恒生指數報２１１２１，跌６０４點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１６，

跌２３４點或３﹒１１％；恒生科技指數報４６２５，跌１８３點或３﹒８１％；主板成交

６３０﹒８５億元。

上證綜合指數報３３０７，跌４８點或１﹒４６％，成交２７５９﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２５６７，跌２８９點或２﹒２５％，成交１９８８﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０８８ 變動 ＋２０３﹒４５％

最高價 ０﹒０８９ 最低價 ０﹒０２１

成交股數 ４７﹒８萬股 成交金額 ２﹒３萬

１０天平均 － 歷史波幅％ －

２０天平均 ０﹒０８５ 加權平均價 ０﹒０４８

５０天平均 ０﹒１１２ ＲＳＩ１４ ７１﹒５１３

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入７６２０元



（ｅｄ）

