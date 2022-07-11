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08581 智傲控股股權
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大手異動

11/07/2022 11:41

《異動股》國藝娛樂（０８５８１）升逾倍破頂，報０﹒０８８元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國藝娛樂（０８５８１）升２０３﹒４５％，報０﹒０８８元
，最高價０﹒０８９元，創上市新高，最低價０﹒０２１元；成交４７﹒８萬股，成交金額
２﹒３萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入７６２０元。現時最大淨被動買入券商
為亨達，金額１２００元，加權平均成交價０﹒０５元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經
紀，金額１９２０元，加權平均成交價０﹒０４元。
　　現時，恒生指數報２１１２１，跌６０４點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１６，
跌２３４點或３﹒１１％；恒生科技指數報４６２５，跌１８３點或３﹒８１％；主板成交
６３０﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３３０７，跌４８點或１﹒４６％，成交２７５９﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６７，跌２８９點或２﹒２５％，成交１９８８﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０８８　變動　　　　＋２０３﹒４５％
　　最高價　　　　０﹒０８９　最低價　　　　　　０﹒０２１
　　成交股數　　４７﹒８萬股　成交金額　　　　　　２﹒３萬
　　１０天平均　　　　　　－　歷史波幅％　　　　　　　　－
　　２０天平均　　０﹒０８５　加權平均價　　　　０﹒０４８
　　５０天平均　　０﹒１１２　ＲＳＩ１４　　　７１﹒５１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入７６２０元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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