《異動股》五谷磨房（０１８３７）漲近３８％，報０﹒９１元

《經濟通通訊社１１日專訊》五谷磨房（０１８３７）升３７﹒８８％，報０﹒９１元，最

高價０﹒９３元，創５２周新高，最低價０﹒６６元；成交２３５４﹒６萬股，成交金額

１９２５﹒７８萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７３２﹒４３萬元。現時最大

淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２６﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒８２９元；現

時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額９６﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒８１９元。

以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４６﹒７７％。

現時，恒生指數報２１１２２，跌６０３點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１６，

跌２３５點或３﹒１１％；恒生科技指數報４６２２，跌１８６點或３﹒８８％；主板成交

６３８﹒５６億元。

上證綜合指數報３３０７，跌４８點或１﹒４６％，成交２７５９﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２５６７，跌２８９點或２﹒２５％，成交１９８８﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９１０ 變動 ＋３７﹒８８％

最高價 ０﹒９３０ 最低價 ０﹒６６０

成交股數 ２３５４﹒６萬股 成交金額 １９２５﹒７８萬

１０天平均 ０﹒６５１ 歷史波幅％ ５４﹒６７０

２０天平均 ０﹒６０５ 加權平均價 ０﹒８１８

５０天平均 ０﹒５１５ ＲＳＩ１４ ８７﹒９９８

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７３２﹒４３萬元；暫連

升３日，累計升幅４６﹒７７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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五谷磨房（０１８３７） ０﹒９１０ ＋３７﹒８８

北大荒（０００３９） ０﹒１１３ －１﹒７４

第一太平（００１４２） ３﹒０７０ ＋０﹒３３

中國旺旺（００１５１） ６﹒７７０ －０﹒７３

康師傅（００３２２） １３﹒９６０ －０﹒９９

周黑鴨（０１４５８） ４﹒７７０ －５﹒１７

日清（０１４７５） ５﹒５００ 無升跌

達利食品（０３７９９） ４﹒１４０ －０﹒９６

中煙（０６０５５） １２﹒１２０ －２﹒８８

ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１） ０﹒７６０ ＋８﹒５７

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（ｅｄ）

