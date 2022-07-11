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01837 五谷磨房
即時 按盤價 升0.670 +0.050 (+8.065%)
大手異動

11/07/2022 11:47

《異動股》五谷磨房（０１８３７）漲近３８％，報０﹒９１元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》五谷磨房（０１８３７）升３７﹒８８％，報０﹒９１元，最
高價０﹒９３元，創５２周新高，最低價０﹒６６元；成交２３５４﹒６萬股，成交金額
１９２５﹒７８萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７３２﹒４３萬元。現時最大
淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２６﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒８２９元；現
時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額９６﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒８１９元。
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４６﹒７７％。
　　現時，恒生指數報２１１２２，跌６０３點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１６，
跌２３５點或３﹒１１％；恒生科技指數報４６２２，跌１８６點或３﹒８８％；主板成交
６３８﹒５６億元。
　　上證綜合指數報３３０７，跌４８點或１﹒４６％，成交２７５９﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６７，跌２８９點或２﹒２５％，成交１９８８﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒９１０　變動　　　　　＋３７﹒８８％
　　最高價　　　　　　０﹒９３０　最低價　　　　　　０﹒６６０
　　成交股數　　２３５４﹒６萬股　成交金額　　１９２５﹒７８萬
　　１０天平均　　　　０﹒６５１　歷史波幅％　　　５４﹒６７０
　　２０天平均　　　　０﹒６０５　加權平均價　　　　０﹒８１８
　　５０天平均　　　　０﹒５１５　ＲＳＩ１４　　　８７﹒９９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７３２﹒４３萬元；暫連
升３日，累計升幅４６﹒７７％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五谷磨房（０１８３７）　　　　　　　０﹒９１０　＋３７﹒８８
　　北大荒（０００３９）　　　　　　　　０﹒１１３　　－１﹒７４
　　第一太平（００１４２）　　　　　　　３﹒０７０　　＋０﹒３３
　　中國旺旺（００１５１）　　　　　　　６﹒７７０　　－０﹒７３
　　康師傅（００３２２）　　　　　　　１３﹒９６０　　－０﹒９９
　　周黑鴨（０１４５８）　　　　　　　　４﹒７７０　　－５﹒１７
　　日清（０１４７５）　　　　　　　　　５﹒５００　　　　無升跌
　　達利食品（０３７９９）　　　　　　　４﹒１４０　　－０﹒９６
　　中煙（０６０５５）　　　　　　　　１２﹒１２０　　－２﹒８８
　　ＣＯＯＬ　ＬＩＮＫ（０８４９１）　　０﹒７６０　　＋８﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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