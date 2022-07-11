《異動股》五谷磨房（０１８３７）漲近３８％，報０﹒９１元

《經濟通通訊社１１日專訊》五谷磨房（０１８３７）升３７﹒８８％，報０﹒９１元，最
高價０﹒９３元，創５２周新高，最低價０﹒６６元；成交２３５４﹒６萬股，成交金額
１９２５﹒７８萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７３２﹒４３萬元。現時最大
淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２６﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒８２９元；現
時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額９６﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒８１９元。
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４６﹒７７％。
現時，恒生指數報２１１２２，跌６０３點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１６，
跌２３５點或３﹒１１％；恒生科技指數報４６２２，跌１８６點或３﹒８８％；主板成交
６３８﹒５６億元。
上證綜合指數報３３０７，跌４８點或１﹒４６％，成交２７５９﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２５６７，跌２８９點或２﹒２５％，成交１９８８﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒９１０ 變動 ＋３７﹒８８％
最高價 ０﹒９３０ 最低價 ０﹒６６０
成交股數 ２３５４﹒６萬股 成交金額 １９２５﹒７８萬
１０天平均 ０﹒６５１ 歷史波幅％ ５４﹒６７０
２０天平均 ０﹒６０５ 加權平均價 ０﹒８１８
５０天平均 ０﹒５１５ ＲＳＩ１４ ８７﹒９９８
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７３２﹒４３萬元；暫連
升３日，累計升幅４６﹒７７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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五谷磨房（０１８３７） ０﹒９１０ ＋３７﹒８８
北大荒（０００３９） ０﹒１１３ －１﹒７４
第一太平（００１４２） ３﹒０７０ ＋０﹒３３
中國旺旺（００１５１） ６﹒７７０ －０﹒７３
康師傅（００３２２） １３﹒９６０ －０﹒９９
周黑鴨（０１４５８） ４﹒７７０ －５﹒１７
日清（０１４７５） ５﹒５００ 無升跌
達利食品（０３７９９） ４﹒１４０ －０﹒９６
中煙（０６０５５） １２﹒１２０ －２﹒８８
ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１） ０﹒７６０ ＋８﹒５７
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（ｅｄ）
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