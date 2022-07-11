《異動股》龍資源（１７１２）跌逾１８％創新低，報０﹒７２元

《經濟通通訊社１１日專訊》龍資源（０１７１２）跌１８﹒１８％，報０﹒７２元，最低
價０﹒７２元，創上市新低，最高價０﹒７２元；成交１０００股，成交金額７２０元；主動買
沽比率０：１００，資金淨主動賣出７２０元。現時最大淨被動買入券商為元宇證券，金額
７２０元，加權平均成交價０﹒７２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２３﹒４％。
現時，恒生指數報２１１２２，跌６０３點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１７，
跌２３３點或３﹒１％；恒生科技指數報４６２１，跌１８６點或３﹒８８％；主板成交
６６１﹒０２億元。
上證綜合指數報３３０５，跌５０點或１﹒５１％，成交２７８５﹒０１億元人民幣。
深證成份指數報１２５５５，跌３０１點或２﹒３４％，成交２００７﹒９６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７２０ 變動 －１８﹒１８％
最高價 ０﹒７２０ 最低價 ０﹒７２０
成交股數 １０００股 成交金額 ７２０
１０天平均 ０﹒９７８ 歷史波幅％ １０４﹒１５４
２０天平均 １﹒１５０ 加權平均價 ０﹒７２０
５０天平均 １﹒３４７ ＲＳＩ１４ １５﹒９３５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７２０元；暫連跌３日，累
計跌幅２３﹒４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍資源（０１７１２） ０﹒７２０ －１８﹒１８
中富資源（００２７４） ０﹒３３０ 無升跌
壇金礦業（００６２１） ０﹒０２８ 無升跌
中國白銀（００８１５） ０﹒３９５ －２﹒４７
山東黃金（０１７８７） １２﹒９２０ －１﹒８２
招金（０１８１８） ６﹒５３０ －２﹒２５
中國黃金（０２０９９） ２１﹒７５０ －０﹒６８
紫金（０２８９９） ９﹒０００ －２﹒３９
大唐潼金（０８２９９） ０﹒２９５ 無升跌
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（ｅｄ）
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