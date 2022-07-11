《異動股》龍資源（１７１２）跌逾１８％創新低，報０﹒７２元

《經濟通通訊社１１日專訊》龍資源（０１７１２）跌１８﹒１８％，報０﹒７２元，最低

價０﹒７２元，創上市新低，最高價０﹒７２元；成交１０００股，成交金額７２０元；主動買

沽比率０：１００，資金淨主動賣出７２０元。現時最大淨被動買入券商為元宇證券，金額

７２０元，加權平均成交價０﹒７２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２３﹒４％。

現時，恒生指數報２１１２２，跌６０３點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１７，

跌２３３點或３﹒１％；恒生科技指數報４６２１，跌１８６點或３﹒８８％；主板成交

６６１﹒０２億元。

上證綜合指數報３３０５，跌５０點或１﹒５１％，成交２７８５﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１２５５５，跌３０１點或２﹒３４％，成交２００７﹒９６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７２０ 變動 －１８﹒１８％

最高價 ０﹒７２０ 最低價 ０﹒７２０

成交股數 １０００股 成交金額 ７２０

１０天平均 ０﹒９７８ 歷史波幅％ １０４﹒１５４

２０天平均 １﹒１５０ 加權平均價 ０﹒７２０

５０天平均 １﹒３４７ ＲＳＩ１４ １５﹒９３５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７２０元；暫連跌３日，累

計跌幅２３﹒４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍資源（０１７１２） ０﹒７２０ －１８﹒１８

中富資源（００２７４） ０﹒３３０ 無升跌

壇金礦業（００６２１） ０﹒０２８ 無升跌

中國白銀（００８１５） ０﹒３９５ －２﹒４７

山東黃金（０１７８７） １２﹒９２０ －１﹒８２

招金（０１８１８） ６﹒５３０ －２﹒２５

中國黃金（０２０９９） ２１﹒７５０ －０﹒６８

紫金（０２８９９） ９﹒０００ －２﹒３９

大唐潼金（０８２９９） ０﹒２９５ 無升跌

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（ｅｄ）

