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01712 龍資源
即時 按盤價 不變0.820 0.000 (0.000%)
大手異動

11/07/2022 13:01

《異動股》龍資源（１７１２）跌逾１８％創新低，報０﹒７２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》龍資源（０１７１２）跌１８﹒１８％，報０﹒７２元，最低
價０﹒７２元，創上市新低，最高價０﹒７２元；成交１０００股，成交金額７２０元；主動買
沽比率０：１００，資金淨主動賣出７２０元。現時最大淨被動買入券商為元宇證券，金額
７２０元，加權平均成交價０﹒７２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２３﹒４％。
　　現時，恒生指數報２１１２２，跌６０３點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１７，
跌２３３點或３﹒１％；恒生科技指數報４６２１，跌１８６點或３﹒８８％；主板成交
６６１﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３３０５，跌５０點或１﹒５１％，成交２７８５﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５５，跌３０１點或２﹒３４％，成交２００７﹒９６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒７２０　變動　　　　－１８﹒１８％
　　最高價　　　０﹒７２０　最低價　　　　　０﹒７２０
　　成交股數　　１０００股　成交金額　　　　　　７２０
　　１０天平均　０﹒９７８　歷史波幅％　１０４﹒１５４
　　２０天平均　１﹒１５０　加權平均價　　　０﹒７２０
　　５０天平均　１﹒３４７　ＲＳＩ１４　　１５﹒９３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７２０元；暫連跌３日，累
計跌幅２３﹒４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍資源（０１７１２）　　　０﹒７２０　－１８﹒１８
　　中富資源（００２７４）　　０﹒３３０　　　　無升跌
　　壇金礦業（００６２１）　　０﹒０２８　　　　無升跌
　　中國白銀（００８１５）　　０﹒３９５　　－２﹒４７
　　山東黃金（０１７８７）　１２﹒９２０　　－１﹒８２
　　招金（０１８１８）　　　　６﹒５３０　　－２﹒２５
　　中國黃金（０２０９９）　２１﹒７５０　　－０﹒６８
　　紫金（０２８９９）　　　　９﹒０００　　－２﹒３９
　　大唐潼金（０８２９９）　　０﹒２９５　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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