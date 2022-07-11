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02331 李寧
即時 按盤價 跌66.500 -0.550 (-0.820%)
大手異動

11/07/2022 13:02

《異動股》李寧跌逾３％失守１０天線，報６９﹒７元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》李寧（０２３３１）跌３﹒０６％，報６９﹒７元，跌穿１０
天線（７１﹒６８５元），最低價６９﹒７元，最高價７２﹒８元；成交６０５﹒４７萬股，成
交金額４﹒２９億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出７０２９﹒９９萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額３５３５﹒１１萬元，加權平均成交價７０﹒５４９元；現時最
大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１５８７﹒５３萬元，加權平均成交價７０﹒８３６元。以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒３％。
　　現時，恒生指數報２１１０１，跌６２４點或２﹒８７％；恒生中國企業指數報７３０９，
跌２４２點或３﹒２１％；恒生科技指數報４６１８，跌１９０點或３﹒９５％；主板成交
６６４﹒５７億元。
　　上證綜合指數報３３０２，跌５３點或１﹒５８％，成交２７９７﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４３，跌３１３點或２﹒４４％，成交２０１６﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６９﹒７００　變動　　　　－３﹒０６％
　　最高價　　　　　７２﹒８００　最低價　　　６９﹒７００
　　成交股數　　６０５﹒４７萬股　成交金額　　　４﹒２９億
　　１０天平均　　　７１﹒６８５　歷史波幅％　４４﹒６０７
　　２０天平均　　　６７﹒９７６　加權平均價　７０﹒８８３
　　５０天平均　　　６２﹒１２７　ＲＳＩ１４　５５﹒３６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出７０２９﹒９９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅５﹒３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒７０　－３﹒０６
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒３５　－３﹒５９
　　特步（０１３６８）　　　１４﹒２６　－３﹒５２
　　頤海（０１５７９）　　　２４﹒７５　－４﹒０７
　　安踏（０２０２０）　　　９４﹒５５　－４﹒６４
　　申洲（０２３１３）　　　８５﹒０５　－２﹒５８
　　蒙牛（０２３１９）　　　３７﹒８０　－２﹒３３
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒２７　－２﹒５９
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒９０　－６﹒３６
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒０４　－７﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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