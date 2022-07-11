《異動股》李寧跌逾３％失守１０天線，報６９﹒７元

《經濟通通訊社１１日專訊》李寧（０２３３１）跌３﹒０６％，報６９﹒７元，跌穿１０

天線（７１﹒６８５元），最低價６９﹒７元，最高價７２﹒８元；成交６０５﹒４７萬股，成

交金額４﹒２９億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出７０２９﹒９９萬元。現時最

大淨被動買入券商為美銀，金額３５３５﹒１１萬元，加權平均成交價７０﹒５４９元；現時最

大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１５８７﹒５３萬元，加權平均成交價７０﹒８３６元。以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒３％。

現時，恒生指數報２１１０１，跌６２４點或２﹒８７％；恒生中國企業指數報７３０９，

跌２４２點或３﹒２１％；恒生科技指數報４６１８，跌１９０點或３﹒９５％；主板成交

６６４﹒５７億元。

上證綜合指數報３３０２，跌５３點或１﹒５８％，成交２７９７﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２５４３，跌３１３點或２﹒４４％，成交２０１６﹒０３億元人民幣。



基本資料

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現價 ６９﹒７００ 變動 －３﹒０６％

最高價 ７２﹒８００ 最低價 ６９﹒７００

成交股數 ６０５﹒４７萬股 成交金額 ４﹒２９億

１０天平均 ７１﹒６８５ 歷史波幅％ ４４﹒６０７

２０天平均 ６７﹒９７６ 加權平均價 ７０﹒８８３

５０天平均 ６２﹒１２７ ＲＳＩ１４ ５５﹒３６０

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出７０２９﹒９９萬元；暫

連跌２日，累計跌幅５﹒３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６９﹒７０ －３﹒０６

潤啤（００２９１） ５２﹒３５ －３﹒５９

特步（０１３６８） １４﹒２６ －３﹒５２

頤海（０１５７９） ２４﹒７５ －４﹒０７

安踏（０２０２０） ９４﹒５５ －４﹒６４

申洲（０２３１３） ８５﹒０５ －２﹒５８

蒙牛（０２３１９） ３７﹒８０ －２﹒３３

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒２７ －２﹒５９

海底撈（０６８６２） １５﹒９０ －６﹒３６

九毛九（０９９２２） １８﹒０４ －７﹒１１

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（ｅｄ）

