《異動股》李寧跌逾３％失守１０天線，報６９﹒７元

《經濟通通訊社１１日專訊》李寧（０２３３１）跌３﹒０６％，報６９﹒７元，跌穿１０
天線（７１﹒６８５元），最低價６９﹒７元，最高價７２﹒８元；成交６０５﹒４７萬股，成
交金額４﹒２９億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出７０２９﹒９９萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額３５３５﹒１１萬元，加權平均成交價７０﹒５４９元；現時最
大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１５８７﹒５３萬元，加權平均成交價７０﹒８３６元。以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒３％。
現時，恒生指數報２１１０１，跌６２４點或２﹒８７％；恒生中國企業指數報７３０９，
跌２４２點或３﹒２１％；恒生科技指數報４６１８，跌１９０點或３﹒９５％；主板成交
６６４﹒５７億元。
上證綜合指數報３３０２，跌５３點或１﹒５８％，成交２７９７﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２５４３，跌３１３點或２﹒４４％，成交２０１６﹒０３億元人民幣。
基本資料
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現價 ６９﹒７００ 變動 －３﹒０６％
最高價 ７２﹒８００ 最低價 ６９﹒７００
成交股數 ６０５﹒４７萬股 成交金額 ４﹒２９億
１０天平均 ７１﹒６８５ 歷史波幅％ ４４﹒６０７
２０天平均 ６７﹒９７６ 加權平均價 ７０﹒８８３
５０天平均 ６２﹒１２７ ＲＳＩ１４ ５５﹒３６０
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出７０２９﹒９９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅５﹒３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ６９﹒７０ －３﹒０６
潤啤（００２９１） ５２﹒３５ －３﹒５９
特步（０１３６８） １４﹒２６ －３﹒５２
頤海（０１５７９） ２４﹒７５ －４﹒０７
安踏（０２０２０） ９４﹒５５ －４﹒６４
申洲（０２３１３） ８５﹒０５ －２﹒５８
蒙牛（０２３１９） ３７﹒８０ －２﹒３３
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒２７ －２﹒５９
海底撈（０６８６２） １５﹒９０ －６﹒３６
九毛九（０９９２２） １８﹒０４ －７﹒１１
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（ｅｄ）
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