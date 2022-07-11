《異動股》融信（０３３０１）挫逾９％創新低，報１﹒４３元

《經濟通通訊社１１日專訊》融信（０３３０１）跌９﹒４９％，報１﹒４３元，最低價
１﹒４２元，創上市新低，最高價１﹒５３元；成交３３３﹒３５萬股，成交金額４８８﹒１７
萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出７９﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額６７﹒３３萬元，加權平均成交價１﹒４６３元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根士丹利，金額４３﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒４６６元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅１３﹒３３％。
現時，恒生指數報２１０９１，跌６３３點或２﹒９２％；恒生中國企業指數報７３０４，
跌２４７點或３﹒２７％；恒生科技指數報４６１３，跌１９５點或４﹒０６％；主板成交
６６８﹒４５億元。
上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６２％，成交２８１１﹒２８億元人民幣。
深證成份指數報１２５３８，跌３１８點或２﹒４８％，成交２０２４億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４３０ 變動 －９﹒４９％
最高價 １﹒５３０ 最低價 １﹒４２０
成交股數 ３３３﹒３５萬股 成交金額 ４８８﹒１７萬
１０天平均 １﹒７３２ 歷史波幅％ ７７﹒９４５
２０天平均 １﹒８００ 加權平均價 １﹒４６４
５０天平均 １﹒９８４ ＲＳＩ１４ ２５﹒４４６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出７９﹒１２萬元；暫連跌４
日，累計跌幅１３﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融信（０３３０１） １﹒４３ －９﹒４９
中海外（００６８８） ２４﹒１０ －３﹒２１
中國金茂（００８１７） ２﹒００ －５﹒６６
旭輝（００８８４） ３﹒０２ －６﹒５０
新城發展（０１０３０） ３﹒１１ －６﹒６１
潤地（０１１０９） ３５﹒７０ －３﹒５１
合景泰富（０１８１３） ２﹒０５ －９﹒２９
碧桂園（０２００７） ４﹒１５ －７﹒９８
萬科（０２２０２） １８﹒４８ －４﹒２５
綠城（０３９００） １６﹒５８ －４﹒７１
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（ｅｄ）
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