《異動股》喆麗（０２２０９）跌近１４％創新低，報０﹒８２元

《經濟通通訊社１１日專訊》喆麗（０２２０９）跌１３﹒６８％，報０﹒８２元，最低價

０﹒７９元，創上市新低，最高價０﹒９５元；成交２１﹒６萬股，成交金額１９﹒６４萬元；

主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１９﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券

國際，金額１﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒９２８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅１４﹒５８％。

現時，恒生指數報２１１００，跌６２５點或２﹒８８％；恒生中國企業指數報７３０９，

跌２４２點或３﹒２１％；恒生科技指數報４６１９，跌１８９點或３﹒９４％；主板成交

６７６﹒４億元。

上證綜合指數報３３０７，跌４９點或１﹒４６％，成交２８４１﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２５６３，跌２９３點或２﹒２９％，成交２０４２﹒６７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８２０ 變動 －１３﹒６８％

最高價 ０﹒９５０ 最低價 ０﹒７９０

成交股數 ２１﹒６萬股 成交金額 １９﹒６４萬

１０天平均 １﹒００９ 歷史波幅％ ３８﹒４１７

２０天平均 １﹒０５２ 加權平均價 ０﹒９０９

５０天平均 １﹒０７４ ＲＳＩ１４ １７﹒５０９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１９﹒０７萬元；暫連跌２日

，累計跌幅１４﹒５８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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喆麗（０２２０９） ０﹒８２ －１３﹒６８

騰訊（００７００） ３４０﹒８０ －３﹒３５

快手（０１０２４） ８２﹒７０ －４﹒５０

微盟（０２０１３） ４﹒６６ －５﹒４８

美團（０３６９０） １８１﹒４０ －５﹒６７

京東集團（０９６１８） ２３５﹒２０ －４﹒３１

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２００﹒００ －５﹒８４

百度（０９８８８） １４４﹒４０ －３﹒７３

阿里（０９９８８） １１３﹒６０ －６﹒１２

網易（０９９９９） １３８﹒００ －１﹒５７

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（ｅｄ）

