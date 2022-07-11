《異動股》喆麗（０２２０９）跌近１４％創新低，報０﹒８２元

《經濟通通訊社１１日專訊》喆麗（０２２０９）跌１３﹒６８％，報０﹒８２元，最低價
０﹒７９元，創上市新低，最高價０﹒９５元；成交２１﹒６萬股，成交金額１９﹒６４萬元；
主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１９﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券
國際，金額１﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒９２８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅１４﹒５８％。
現時，恒生指數報２１１００，跌６２５點或２﹒８８％；恒生中國企業指數報７３０９，
跌２４２點或３﹒２１％；恒生科技指數報４６１９，跌１８９點或３﹒９４％；主板成交
６７６﹒４億元。
上證綜合指數報３３０７，跌４９點或１﹒４６％，成交２８４１﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２５６３，跌２９３點或２﹒２９％，成交２０４２﹒６７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８２０ 變動 －１３﹒６８％
最高價 ０﹒９５０ 最低價 ０﹒７９０
成交股數 ２１﹒６萬股 成交金額 １９﹒６４萬
１０天平均 １﹒００９ 歷史波幅％ ３８﹒４１７
２０天平均 １﹒０５２ 加權平均價 ０﹒９０９
５０天平均 １﹒０７４ ＲＳＩ１４ １７﹒５０９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１９﹒０７萬元；暫連跌２日
，累計跌幅１４﹒５８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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喆麗（０２２０９） ０﹒８２ －１３﹒６８
騰訊（００７００） ３４０﹒８０ －３﹒３５
快手（０１０２４） ８２﹒７０ －４﹒５０
微盟（０２０１３） ４﹒６６ －５﹒４８
美團（０３６９０） １８１﹒４０ －５﹒６７
京東集團（０９６１８） ２３５﹒２０ －４﹒３１
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２００﹒００ －５﹒８４
百度（０９８８８） １４４﹒４０ －３﹒７３
阿里（０９９８８） １１３﹒６０ －６﹒１２
網易（０９９９９） １３８﹒００ －１﹒５７
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（ｅｄ）
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