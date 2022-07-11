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02209 喆麗控股
即時 按盤價 升0.890 +0.150 (+20.270%)
大手異動

11/07/2022 13:05

《異動股》喆麗（０２２０９）跌近１４％創新低，報０﹒８２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》喆麗（０２２０９）跌１３﹒６８％，報０﹒８２元，最低價
０﹒７９元，創上市新低，最高價０﹒９５元；成交２１﹒６萬股，成交金額１９﹒６４萬元；
主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１９﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券
國際，金額１﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒９２８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅１４﹒５８％。
　　現時，恒生指數報２１１００，跌６２５點或２﹒８８％；恒生中國企業指數報７３０９，
跌２４２點或３﹒２１％；恒生科技指數報４６１９，跌１８９點或３﹒９４％；主板成交
６７６﹒４億元。
　　上證綜合指數報３３０７，跌４９點或１﹒４６％，成交２８４１﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６３，跌２９３點或２﹒２９％，成交２０４２﹒６７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒８２０　變動　　　　－１３﹒６８％
　　最高價　　　　０﹒９５０　最低價　　　　　０﹒７９０
　　成交股數　　２１﹒６萬股　成交金額　　　１９﹒６４萬
　　１０天平均　　１﹒００９　歷史波幅％　　３８﹒４１７
　　２０天平均　　１﹒０５２　加權平均價　　　０﹒９０９
　　５０天平均　　１﹒０７４　ＲＳＩ１４　　１７﹒５０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１９﹒０７萬元；暫連跌２日
，累計跌幅１４﹒５８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　喆麗（０２２０９）　　　　　０﹒８２　－１３﹒６８
　　騰訊（００７００）　　　３４０﹒８０　　－３﹒３５
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒７０　　－４﹒５０
　　微盟（０２０１３）　　　　　４﹒６６　　－５﹒４８
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒４０　　－５﹒６７
　　京東集團（０９６１８）　２３５﹒２０　　－４﹒３１
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２００﹒００　　－５﹒８４
　　百度（０９８８８）　　　１４４﹒４０　　－３﹒７３
　　阿里（０９９８８）　　　１１３﹒６０　　－６﹒１２
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒００　　－１﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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