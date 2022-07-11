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01996 弘陽地產
即時 按盤價 跌1.810 -0.230 (-11.275%)
大手異動

11/07/2022 13:09

《異動股》弘陽地產跌近１０％失守２５０天線，報２﹒２６元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌９﹒６％，報２﹒２６元，跌穿
２５０天線（２﹒４３１元），最低價２﹒２５元，創１個月新低，最高價２﹒５元；成交
５３﹒７萬股，成交金額１２５﹒８萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１５﹒５
萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１４﹒３萬元，加權平均成交價２﹒３２９
元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３７﹒１８萬元，加權平均成交價２﹒３４３元。以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒４１％。
　　現時，恒生指數報２１１２１，跌６０４點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１６，
跌２３４點或３﹒１１％；恒生科技指數報４６２５，跌１８３點或３﹒８１％；主板成交
６８６﹒４８億元。
　　上證綜合指數報３３１１，跌４４點或１﹒３２％，成交２８８９﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８４，跌２７２點或２﹒１２％，成交２０７３﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒２６０　變動　　　　－９﹒６０％
　　最高價　　　　２﹒５００　最低價　　　　２﹒２５０
　　成交股數　　５３﹒７萬股　成交金額　　１２５﹒８萬
　　１０天平均　　２﹒５３７　歷史波幅％　２６﹒９６５
　　２０天平均　　２﹒５１０　加權平均價　　２﹒３４３
　　５０天平均　　２﹒５３５　ＲＳＩ１４　３０﹒７２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
１５﹒５萬元；暫連跌２日，累計跌幅１３﹒４１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　２﹒２６　－９﹒６０
　　中海外（００６８８）　　２４﹒１５　－３﹒０１
　　旭輝（００８８４）　　　　３﹒０３　－６﹒１９
　　龍湖（００９６０）　　　３３﹒３０　－５﹒２６
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒８５　－３﹒１１
　　長實（０１１１３）　　　５５﹒６５　－０﹒８０
　　碧桂園（０２００７）　　　４﹒１４　－８﹒２０
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒５０　－４﹒１４
　　佳源（０２７６８）　　　　０﹒４３　－１﹒１５
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒６８　－４﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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