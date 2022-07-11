《異動股》弘陽地產跌近１０％失守２５０天線，報２﹒２６元

《經濟通通訊社１１日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌９﹒６％，報２﹒２６元，跌穿

２５０天線（２﹒４３１元），最低價２﹒２５元，創１個月新低，最高價２﹒５元；成交

５３﹒７萬股，成交金額１２５﹒８萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１５﹒５

萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１４﹒３萬元，加權平均成交價２﹒３２９

元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３７﹒１８萬元，加權平均成交價２﹒３４３元。以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒４１％。

現時，恒生指數報２１１２１，跌６０４點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７３１６，

跌２３４點或３﹒１１％；恒生科技指數報４６２５，跌１８３點或３﹒８１％；主板成交

６８６﹒４８億元。

上證綜合指數報３３１１，跌４４點或１﹒３２％，成交２８８９﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２５８４，跌２７２點或２﹒１２％，成交２０７３﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２６０ 變動 －９﹒６０％

最高價 ２﹒５００ 最低價 ２﹒２５０

成交股數 ５３﹒７萬股 成交金額 １２５﹒８萬

１０天平均 ２﹒５３７ 歷史波幅％ ２６﹒９６５

２０天平均 ２﹒５１０ 加權平均價 ２﹒３４３

５０天平均 ２﹒５３５ ＲＳＩ１４ ３０﹒７２２

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入

１５﹒５萬元；暫連跌２日，累計跌幅１３﹒４１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘陽地產（０１９９６） ２﹒２６ －９﹒６０

中海外（００６８８） ２４﹒１５ －３﹒０１

旭輝（００８８４） ３﹒０３ －６﹒１９

龍湖（００９６０） ３３﹒３０ －５﹒２６

潤地（０１１０９） ３５﹒８５ －３﹒１１

長實（０１１１３） ５５﹒６５ －０﹒８０

碧桂園（０２００７） ４﹒１４ －８﹒２０

萬科（０２２０２） １８﹒５０ －４﹒１４

佳源（０２７６８） ０﹒４３ －１﹒１５

綠城（０３９００） １６﹒６８ －４﹒１４

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（ｅｄ）

